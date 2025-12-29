Bakanlığın aktardığına göre, Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında varılan anlaşma çerçevesinde, söz konusu pasaport hamilleri 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ücretsiz e-vize alabilecek.

Kararın, iki ülke arasındaki güven artırıcı önlemler kapsamında hayata geçirildiği belirtilirken, bu adımın karşılıklı temasların artırılmasına ve diplomatik ilişkilerin ilerletilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye ile Ermenistan Arasında İki Ülkenin Resmi Pasaport Hamilleri için Vize Kolaylaştırma Kararı

Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında varılan mutabakat çerçevesinde, Türkiye ve Ermenistan, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı almıştır.

İki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle ücretsiz olarak e-vize alabileceklerdir.

Bu vesileyle, Türkiye ve Ermenistan, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini, tam normalleşme hedefiyle ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki taahhütlerini bir kere daha teyit etmektedir.”