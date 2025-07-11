1995 yılındaki soykırımda ailesini kaybeden ve hayatı boyunca adalet mücadelesinden vazgeçmeyen Hatidza Mehemedovic’in adını taşıyan yaşlı bakım evi, 1,5 yıl önce kapılarını açtı. Bosna Hersek Uluslararası Dayanışma Forumu EMMAUS çatısı altında kurulan bu özel merkez, yalnızca bir barınma yeri değil, aynı zamanda umut, vefa ve dayanışma mekânı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı da beraberindeki heyetle birlikte Srebrenitsa’yı ziyaret ederek Hatidza Mehemedovic Yaşlı Bakım Evi’ndeki annelerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, Baraçlı şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlık suçunun işlendiği Srebrenitsa’dayız. Böyle bir katliam, elbette dünyaya çok kötü bir örnek. Müslüman kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu acıların tekrar yaşanmaması için hepimize sorumluluk düşüyor. Hiçbir anne üzülmesin, hiçbir evlat da şehit olmasın.”

Bir Ev Değil, Bir Anıt

EMMAUS Koordinatörü Semir Garib, merkezin kuruluş amacını ve işleyişini anlattı. Yaklaşık 15 yıl önce Srebrenitsa anneleri için başlatılan evde bakım projesinin, artan ihtiyaçlara karşı yetersiz kalmasıyla birlikte kalıcı bir çözüme dönüştürüldüğünü belirten Garib, şu bilgileri verdi:

“Bugün burada 35 annemiz yaşıyor. Her biri için bireysel odalar hazırlandı. Sağlık durumu iyi olanlara sıcak bir ev ortamı sunan bungalovlar tahsis ettik. Merkezde, sigortası olup olmadığına bakılmaksızın sağlık hizmeti veriyoruz. Doktorlarımız ve hemşirelerimiz arasında EMMAUS yurtlarında büyüyen gençlerimiz de var.”

Geleceği Dayanışma İnşa Ediyor

Bakım evinin sürdürülebilirliği için annelere yönelik sponsorluk sisteminin devreye alındığını belirten Garib, hedeflerinin başka şehirlerde yaşayan anneleri yeniden Srebrenitsa’ya getirmek olduğunu ifade etti. Bağışlarla inşa edilen tesisin duvarlarında destek veren kişi ve kurumların isimleri yer alırken, Türkiye’den bazı belediyeler de projeye önemli katkılar sundu.

Gazze Vurgusu ve Adalet Mesajı

Kocaeli heyetinin ziyaretinde, Bosna’daki dramla dünyanın diğer mazlum coğrafyaları da karşılaştırıldı. Hayri Baraçlı, Gazze’de yaşananlara da dikkat çekerek, Müslüman halkların yeniden benzer acılar yaşamaması için uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Ziyaret kapsamında Baraçlı, Konjic Belediye Başkanı Osman Çatiç ile de bir araya gelerek bölgesel dayanışma ve iş birliği üzerine görüş alışverişinde bulundu.