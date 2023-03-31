Marmaris ve Rodos masterları dostluk maçında buluştu

Türkiye’de 6 Şubat Kahramanmaraş merkez üslü depremler ve 1 Mart Yunanistan tren kazasında hayatını kaybedenler anısına Marmaris Spor Masterler ve Rodos Master takımları Muğla’nın Marmaris ilçesinde sahaya çıkarak hem dostluk hem moral maçı oynadı. Sahaya çıkarken ’Acımız ortak’ yazılı pankartla sahaya çıkan takımlar 60 dakika boyunca top koşturdular. Rodos Belediye Başkan Yardımcısı, 12 Adalar spor temsilcisi ve takım kaptanlarına plaketler takdim edildi.

Marmaris Spor Master Kulübünün organize ettiği maç, şehir stadyumunda Rodos ve Marmaris Masterları futbol kulüplerinin 1 dakikalık saygı duruşunun ardından başladı. FİFA Kokartlı eski hakemlerden Mutlu Çelik’in yönettiği dostluk ve moral maçında Marmaris Spor Master takımı 2 -1 sahadan galip ayrıldı. Maçın koordinasyonunu yapan Marmaris Spor Master Kulübü Başkanı Hüseyin Gebeş; "Büyük bir depremle çok büyük bir acı yaşadık. Sonra Yunanistan’da bir tren kazası oldu. Bu yaşananların ardından Rodos’ta ki dostlarımızı Marmaris’e davet ettik. Master dostlarımıza yani 40 yaş üstü eski futbolcularımızla bir dostluk müsabakası yapalım istedik. Marmaris ile Rodos’un turizmden, ailelerine kadar bir çok ortak noktaları var. Bu yaşananların anısına dostluğumuzu bir kez daha kaynaştırmak istedik. Kulüp Başkanı olarak böyle bir organizasyonun içinde bulundum ve buradaki ticaret odası, belediye, kaymakamlık herkes bize destek verdi. Bu destek sonucunda da organizasyonu gerçekleştirdik. Maçı, biz 2- 1 kazandık ama asıl dostluk kazandı. Dostluğumuzu bir kez daha pekiştirmek için biz de oraya gideceğiz. Çünkü acımız ortak. Bunun için hem dostluklarımızı geliştirelim hem acılarımızı paylaşalım diye bu organizasyonu yaptık" dedi.

"Acılarımıza ortak olduk"

FIFA Kokartlı eski hakemlerden Mutlu Çelik ise maçı yönetme daveti geldiğini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Yaşadığımız deprem ve tren kazası felaketlerinin ardından iki komşu ülke ve şehir olarak ortak bir moral maçı yapmaya karar vermişler. Çok duygulandığım ama bir o kadar da sevdiğim bir maç oldu. Acılarımıza ortak olduk, dostluğumuzu pekiştirdik. Eski takım arkadaşlarım ile görüşüp, yeşil sahada böyle anlamlı bir maç yönetmek güzel bir duygu oldu" şeklinde konuştu.

"Sporun dili evrenseldir"

Rodos Masterlar Futbol Kulübüne destek olmak için gelen Rodos Belediye Başkan Yardımcısı Alexander Colliadis; "Türkiye ve bizim ülkemizde yaşanan felaketlerin, can kayıplarının ardından iki ülkenin de yaşadığı acılar aynı. Bu sebeple Marmaris ve Rodos olarak bir dostluk maçı yapmak istedik. Farklı dilleri konuşsak da sporun dili evrenseldir, acımızın ortak olduğu gibi" diyerek Marmaris’te bulunmaktan mutlu olduğunu ve yakın bir zamanda sonraki maçın Rodos’ta yapılacağını belirtti.

Muğla Valiliği’nde görevli Halil İbrahim Adem ise, "Ülkemizde ki depremler ve Yunanistan’daki tren kazasıyla ilgili yaşanan acıların ardından dostlarımız buraya davet ettik. Biz de onları hem burada ağırladık hem de bir dostluk maçı yaptık. Onlar da ülkemize yardımcı oldular, biz de onlara yardımcı olduk. Bu konuda misafirlerimizi en iyi ağırladığımız ve dostluk maçı yaptığımıza Marmaris’teki tüm arkadaşlarım ve misafirler adına çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir maç oldu. Umarım daha dostluğumuz Yunanistan ile pekişir ve sık sık böyle turnuvalar düzenleriz. Başkan yardımcısı da bizi Rodos’a davet etti, en kısa zamanda gideceğiz" dedi.

Marmaris - Rodos arası feribot sabah seferi ile Rodos’tan gelen 40 yaş ve üstü futbolcular ise anlamlı organizasyonun ardından akşam seferi ile geri dönecekler.