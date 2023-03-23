Fenerbahçe özel maçta Zenit ile 2-2 berabere kaldı

Fenerbahçe, geliri depremzedelere aktarılacak özel maçta karşılaştığı Rusya ekibi Zenit ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe, geliri depremzedelere gönderilecek özel maçta Ülker Stadı’nda Rusya takımlarından Zenit ile karşı karşıya geldi. Müsabakaya Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Yiğit Efe Demir, Gustavo Henrique, Nazım Sangare, Jin-Ho Jo, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Aydın, Serdar Dursun ve Joao Pedro 11’ini sahaya sürdü. Sarı-lacivertliler maçın 7. dakikasında Mert Hakan’ın golü ile öne geçti. 19. dakikada Zenit’in kazandığı penaltı vuruşunu 21’de Malcolm gole çevirerek skora dengeyi getirdi. (1-1) 34. dakikada Fenerbahçe de penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına gelen Pedro penaltı atışından yararlanamadı. 42’de Zenit Claudinho ile öne geçti ve ilk yarı konuk ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarı 62. dakikada oyuna dahil olan genç oyuncu Bora Aydınlık, 68’de takımının 2. golünü kaydederek, durumu 2-2’ye getirdi. Müsabakada başka gol olmayınca 2-2’lik sonuçla noktalandı.

Fenerbahçe’yi gençleri taşıdı

Zenit karşısında Fenerbahçe’nin ilk 11’inde bulunan genç futbolcular dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerde ilk 11’de U19 takımından 17 yaşındaki Ahmet Necat Aydın, 18 yaşındaki Yiğit Efe Demir ve 19 yaşındaki Güney Koreli futbolcu Jin-Ho Jo mücadeleye başladı. Güney Koreli genç oyuncu Jin-Ho Jo, 62 dakika sahada kalırken, yerini 17 yaşındaki Bora Aydınlık’a bıraktı. 62’de oyuna giren Bora Aydınlık, 68’de maça dengeyi getirerek skoru 2-2 yaptı. Öte yandan maçın Jesus, 85. dakikada 18 yaşındaki oyuncular Ensar Brahic ile Muhammet İmre’ye de görev verdi.