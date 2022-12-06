Dünya Kupası'nda günün programı

Katar 2022 Dünya Kupası heyecanı devam ederken son 16 eşleşmelerinin son maçları oynanıyor. Takımlar çeyrek final için varını yoğunu ortaya koyarken futbolseverlere de izlemesi zevkli karşılaşmaları seyretmesi kalıyor. Günün programında Fas-İspanya ve Portekiz-İsviçre maçları yer alıyor.

Turnuvada büyük bir süprize imza atarak Hırvatistan,Belçika ve Kanada'nın bulunduğu gruptan yenilgisiz lider çıkan Fas, E grubunu ikinci sırada tamamlayan şampiyonluk adaylarından İspanya ile karşı karşıya gelecek. Maç 18.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak

Kadrosunda Cristiano Ronaldo başta olmak üzere birçok yıldız bulunduran Portekiz şampiyonluk hedefiyle çıktığı yolda çeyrek finale kalabilmek için G grubunu ikinci sırada tamamlayan İsviçre ile kozlarını paylaşacak. Maçın başlama saati .22.00 ve TRT 1'den izleyicileriyle buluşacak.

6 aralık Dünya Kupası programı:

18:00 FAS vs İSPANYA (TRT 1)

22:00 PORTEKİZ vs İSVİÇRE (TRT 1)