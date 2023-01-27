11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası Karabük’te yapılacak

Karabük’te 11-22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonasının lansman toplantısı yapıldı.

Karabük Valiliğinde gerçekleşen lansmana Karabük Valisi Fuat Gürel, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Gürel, Karabük adına büyük kazanım olan Avrupa Şampiyonası’nın şehirde düzenlenecek olan ilk uluslararası salon organizasyonu olacağını söyledi.

Karabük’ün sanayi, turizm ve doğa turizminin yanında düzenlenecek olan organizasyonla spor şehri olacağını aktaran Gürel, Belçika’da gerçekleşen toplantıda organizasyonun Karabük’te yapılması için emeği geçenlere teşekkür etti.

Organizasyonun şehrin tanıtımına katkı sağladığını ifade eden Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural ise, “Biz Karabük’ü hep önceledik, çünkü Karabük’te bizi önceledi. Bu manada Karabük’te yapılması kararı onaylandı. Artık diğer aşamalara geçmiş olduk” diye konuştuk.

Vural, organizasyona 10 yabancı ülkeden 12 takımın katılacağını belirtti. Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimiyle birlikte toplantı sona erdi.