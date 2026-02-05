Ocak ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde açıklanmasına rağmen, faiz indirimlerinin süreceğine yönelik beklentinin güçlü kalması piyasalardaki iyimserliği destekliyor. Bu görünüm, yılın başından bu yana artış gösteren yabancı yatırımcı ilgisiyle de teyit ediliyor. Yurt dışında yerleşik yatırımcıların hisse senedi portföy büyüklüğü söz konusu dönemde yaklaşık 1 milyar dolar artarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün açıklayacağı veriler güncel tabloya ışık tutacak.

Öte yandan riskler cephesinde, Türkiye’nin bölgeye coğrafi yakınlığı nedeniyle ABD-İran gerilimi yakından izleniyor. Şimdilik taraflar arasında sorunların diplomasi yoluyla çözüleceği beklentisi öne çıkarken, bu durum jeopolitik risk kaynaklı sert fiyatlamaların önüne geçiyor. İki ülke arasında yarın yapılması beklenen görüşmelerin, sürece ilişkin daha net sinyaller vermesi bekleniyor.

Küresel piyasalarda ise ABD endeksleri, teknoloji hisseleri üzerindeki baskının etkisiyle günü düşüşle tamamladı. Bugün yurt dışında gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararlarına çevrilmiş durumda.

ECB’nin yılın ilk toplantısında mevduat faizini %2 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’ya yönelik yeni gümrük vergisi tehditlerinden geri adım atması kısa vadeli belirsizlikleri azaltsa da, oluşan güvensizlik ortamı döviz kurlarında volatiliteyi artırdı. Euro’nun ocak ayının ikinci yarısında sergilediği değer kazanımı, ECB’nin enflasyon hedefleri açısından risk oluşturmuştu. Son dönemdeki düzeltmeyle birlikte Banka’nın şimdilik kur hareketlerini izlemekle yetineceği, ancak euroda kalıcı bir güçlenme olması halinde yıl içinde faiz indirimi olasılığının yeniden gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

İngiltere Merkez Bankası’nın ise politika faizini %3,75 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Aralık toplantısında dokuz üyeden beşinin faiz indirimi yönünde oy kullanmasına rağmen, son dönemde açıklanan güçlü perakende satış verileri, özel sektör faaliyetlerindeki toparlanma ve yüksek seyreden enflasyon, bu ay için indirim ihtimalini zayıflatıyor. Enflasyonun önümüzdeki aylarda gerilemesi ve ücret artışlarının yavaşlaması beklenirken, mevcut verilerin bugünden bir faiz indirimi için yeterince güçlü olmadığına dikkat çekiliyor.