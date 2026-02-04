İnternet haber siteleri, yazılı basın ve televizyon kanallarını kapsayan 10 bini aşkın kaynağın incelendiği çalışma, yatırım araçlarının medyadaki görünürlüğüne dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Veriler, yeni yılın ilk ayında yatırımcı ilgisinin hangi alanlarda yoğunlaştığını gözler önüne serdi.

Borsa Zirvede Yer Aldı

Hisse senedi ve borsa, 114 bini aşan medya yansımasıyla listenin ilk sırasında konumlandı. Özellikle dijital mecralarda 108 binden fazla içerikte yer alan borsa; piyasa beklentileri, risk analizleri ve getiri tartışmalarının odağında yer aldı. Anlık veri akışının ve hızlı bilgi erişiminin yatırım kararları üzerindeki etkisi, bu yoğunlukta belirleyici unsur olarak öne çıktı.

Altın Güvenli Liman Algısıyla İkinci Sırada

Yaklaşık 96 bin içerikle altın, yatırım araçları arasında ikinci sıraya yerleşti. Enflasyon beklentileri ve ABD–İran hattındaki jeopolitik gerilim, altının medyada daha sık “güvenli liman” vurgusuyla anılmasına neden oldu. Küresel belirsizliklerin artması, altına olan ilgiyi görünür biçimde yükseltti.

Konut Yatırımı Değer Koruma Tartışmalarıyla Gündemde

62 binin üzerinde medya yansımasıyla konut yatırımları üçüncü sırada yer aldı. Fiyat hareketleri, erişilebilirlik sorunları ve talep dengesi başlıca tartışma konuları olurken; TOKİ kura çekimleri ve konut kredilerinde faiz indirimi beklentileri dijital platformlarda yoğun analiz içeriklerine zemin hazırladı.

Gümüş Alternatif Olarak Yükselişte

Yaklaşık 61 bin içerikle gümüş, konuta oldukça yakın bir görünürlük sergiledi. Endüstriyel kullanım alanlarının genişliği ve alternatif yatırım aracı olarak görülmesi, gümüşü ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklardan biri haline getirdi.

Döviz ve Arsa İstikrarlı Görünüm Sundu

Dolar ve Euro başta olmak üzere döviz kurları 40 bini aşkın içerikte yer aldı. Küresel ekonomik gelişmeler ve siyasi açıklamalar, dövizi analiz odaklı haberlerin merkezinde tuttu. Arsa ve arazi yatırımları ise yaklaşık 33 bin yansımayla daha çok uzun vadeli değer artışı beklentisi üzerinden ele alındı.

Türkiye’ye Özgü Bir Yatırım Aracı: Otomobil

Otomobil, yaklaşık 19 bin medya yansımasıyla orta sıralarda yer aldı. Küresel ölçekte çoğunlukla tüketim ürünü olarak görülse de Türkiye’de araçlar; kur etkisi, ikinci el piyasası ve değer koruma beklentisi nedeniyle dönemsel bir yatırım aracı olarak da değerlendiriliyor.

Kripto Paralara Temkinli İlgi

Kripto paralar 20 binin altında kalan medya görünürlüğüyle daha temkinli bir ilgi alanı sundu. Yatırım fonları ve vadeli mevduat ise ay boyunca en az konuşulan yatırım araçları arasında yer aldı.

Genel tablo, yatırım gündeminin borsa liderliğinde şekillendiğini; jeopolitik risklerin güvenli liman arayışını artırdığını ve Türkiye’ye özgü yatırım davranışlarının belirginleştiğini ortaya koyuyor. Dijital platformların belirleyici rolü ise yatırım başlıklarının çok daha hızlı ve geniş kitlelere ulaştığını gösteriyor. Bu veriler, Medya Takip Merkezi tarafından hazırlanan raporda derlendi.