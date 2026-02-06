İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ile yürütülen ortak operasyon sonucunda Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu yakalandı.

Mermer ticaretinden casusluğa uzanan süreç

Maden mühendisi olan Mehmet Budak Derya’nın, 2005 yılında kurduğu şirketle Mersin’in Silifke ilçesinde mermer ocağı açtığı ve yıllar içinde birçok ülkeye ihracat yaptığı belirlendi. Uluslararası ticaret faaliyetleri nedeniyle İsrail İstihbarat Servisi’nin dikkatini çeken Derya’nın, 2012 yılında İsrail tarafından kurulan bir paravan şirket aracılığıyla temas kurduğu tespit edildi.

Ali Ahmed Yassın kod adlı şahsın Eylül 2012’de Derya’yı ziyaret ederek iş teklifi sunduğu, Ocak 2013’te ise Avrupa’da İsrail istihbarat mensuplarıyla ilk yüz yüze görüşmenin gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Bu görüşmede, Derya’dan Filistin asıllı Türk vatandaşı Veysel Kerimoğlu’nu işe alması istendi.

Toplanan bilgiler İsrail servisine aktarıldı

Talimat doğrultusunda Kerimoğlu’nu işe alan ve maaşını dahi İsrail istihbaratından temin eden Derya’nın, yürüttükleri tüm faaliyetleri düzenli olarak İsrail servisiyle paylaştığı belirlendi. Kerimoğlu aracılığıyla Orta Doğu ülkelerinde ticari temaslarını artıran Derya’nın, İsrail’in bölge politikalarına muhalif Filistinlilerle kurduğu sosyal ve ticari ilişkiler üzerinden bilgi topladığı öğrenildi.

Şüphelilerin, Gazze’ye giriş izni almaya çalıştığı ve bölgede belirlenen depo alanlarının fotoğraflarını İsrail istihbaratına ilettiği tespit edildi.

Dron ticareti ve suikast detayı

Soruşturma kapsamında, 2016 yılında dron parçaları ticareti yapılması yönünde girişimde bulunulduğu, bu süreçte İsrail istihbaratının numune temin ettiği belirlendi. Şüphelilerin bağlantılı olduğu Mohamed Zouari’nin Aralık 2016’da Tunus’ta İsrail istihbaratı tarafından suikasta uğradığı bilgisi de dosyada yer aldı.

Üçüncü ülkelerde gizli görüşmeler ve yalan makinesi testleri

Mehmet Budak Derya’nın, 2013’ten bu yana İsrail istihbaratına mensup çok sayıda görevliyle Avrupa ve Asya’da üçüncü ülke görüşmeleri yaptığı, kriptolu haberleşme sistemleri kullandığı belirlendi. Derya’nın 2016’da Asya’da, Ağustos 2024’te ise Avrupa’da olmak üzere iki kez yalan makinesi testinden geçirildiği ve testleri geçtiği öğrenildi.

Paravan şirket planı deşifre edildi

Ocak 2026’da İsrail istihbaratıyla yapılan son görüşmede, uluslararası ticari tedarik zincirine sızmak amacıyla yurt dışında paravan şirket kurulmasının planlandığı tespit edildi. Bu şirket aracılığıyla ürünlerin farklı ülkelerdeki firmalar üzerinden yönlendirilerek nihai kullanıcıya ulaştırılmasının hedeflendiği belirlendi.

MİT’ten nokta operasyon

Bir süredir teknik ve fiziki takiple izlenen Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu, MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’nün ortak operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.