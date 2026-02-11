Holding tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında yer alan kara para ve kaçakçılık soruşturmasına ilişkin iddiaların asılsız olduğu belirtilerek, “Haberlerde dile getirilen kara para ve kaçakçılık soruşturması iddialarıyla gerek kurumlarımızın gerekse Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatcı’nın yakından uzaktan herhangi bir ilgisi ve ilişkisi yoktur” ifadelerine yer verildi.

Halk TV’de yayımlanan haberde ise İstanbul’da yürütülen bir soruşturma kapsamında Ahmet Ahlatcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiği öne sürüldü.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın geçen yıl Halaç ailesine ait İstanbul Altın Rafinerisi hakkında başlattığı soruşturma kapsamında 20 kişinin tutuklandığı hatırlatıldı.