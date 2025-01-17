“Hava Şartlarına Göre Hazırlık Şart”

Palandöken, yazılı açıklamasında sürücülere şu uyarılarda bulundu:

Araçlar, kış koşullarına uygun şekilde hazırlanmalı. Kış lastiği, zincir, halat gibi ekipmanlar araçlarda mutlaka bulundurulmalı.

Aşırı hızdan kaçınılmalı ve trafik kurallarına mutlaka riayet edilmeli.

Yolculuklarda toplu taşıma araçlarının kullanımı tercih edilerek trafikteki yoğunluk azaltılmalı.

Palandöken, sömestir tatilinde birçok ailenin yola çıkacağını hatırlatarak, “Kar, buzlanma ve sis gibi hava muhalefetinin yoğun olduğu bu dönemde hem kendi güvenliğiniz hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliği için tedbir almanız hayati önem taşıyor” dedi.

Trafik Kazalarının Ürkütücü Tablosu

TESK Başkanı, Ocak 2024'te meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu hatırlattı. Geçtiğimiz yıl sömestir tatilinin yapıldığı Ocak ayında 44 bin 719 trafik kazası meydana geldiğini belirten Palandöken, bu kazalarda 23 bin 534 kişinin yaralandığını ve 195 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Bu tür acı olayların tekrar yaşanmaması için sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Öğrencilere ve Velilere Tavsiyeler

Bendevi Palandöken, yarıyıl tatilinin çocuklar için güzel bir dinlenme ve sosyalleşme fırsatı olduğunu belirtti. Öğrencilerin karnelerindeki notların başarı ölçütü olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çeken Palandöken, “Çocuklarımızı karnelerine göre değil, kişisel yeteneklerine ve çabalarına göre değerlendirmeliyiz. Tatilde hobileriyle ilgilenerek, arkadaşlarıyla ve aileleriyle vakit geçirmeliler” dedi.

Velilere ise karne alan çocukları küçük hediyelerle ödüllendirme tavsiyesinde bulunan Palandöken, tatil döneminde tarihi ve kültürel mekanların ziyaret edilmesiyle çocukların farklı deneyimler kazanmasının önemini vurguladı.

“Trafik Denetimleri Artırılmalı”

Son olarak Palandöken, trafik yoğunluğunun artacağı bu 16 günlük dönemde, yetkililerin denetimleri sıklaştırması gerektiğini belirtti. “Öğrencilerin keyifli geçireceği sömestir tatili, trafik kazalarıyla zehir olmasın” diyerek açıklamasını tamamladı.