Şişli Belediyesi tarafından hizmete alındığı günden itibaren yoğun ilgi gören 'Gezici Kent Lokantası'nın ardından ilçenin ilk sabit ‘Kent Lokantası' Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde hizmete girdi. Vatandaşları lezzetli, sağlıklı ve ulaşılabilir yemekle buluşturan ilk ‘Kent Lokantası'nın açılışına, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da katıldı. Tezgah arkasına geçerek sıraya girenlere yemek servisi yapan Şahan, ardından vatandaşlarla beraber yemek yedi. Şişli Belediyesi tarafından açılan Kent Lokantası'nda menü fiyatı 40 TL olarak belirlendi.



“Günlük bin kişilik yemek kapasitesine sahip”

Vatandaşlar 40 liraya 4 çeşit yemeğin sunulduğu Kent Lokantası'na yoğun ilgi gösterdi. Günlük bin kişilik yemek kapasitesine sahip kent lokantası hafta içi her gün 11.00 - 16.00 saatleri arasında hizmet verecek.



“Şişlilinin daha rahat yaşayabilmesi için elimizden geleni yapmak zorundayız”

Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan Şişli'de oturan, çalışan, okul okuyan vatandaşların rahat edebilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, “Şişli Belediyesi'nin Gezici Kent Lokantası'ndan sonraki ilk sabit Kent Lokantası'nı Mahmut Şevket Paşa'da açıyoruz. Diğer mahallelerde de analizlerimiz sürüyor. İkinci sabit kent lokantasını da çok hızla açacağız. Krizlerle hep beraber mücadele ediyoruz. 2019 - 2024 yılları arasında Ekrem İmamoğlu Başkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlattığı bir uygulama, bir proje ve bunun ne kadar karşılığının olduğunu sahada seçimde gördük. Yurttaşın gerçek sorunlarını, gündelik hayatına dokunan her şeyin ne kadar güçlü etkisi olduğunu gördük. Şişli'de aynı isimle, aynı logoyla, aynı menüyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aynı stratejisiyle bu projeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Yurttaşımızın daha rahat yaşayabilmesi için, Şişlilinin daha rahat yaşayabilmesi için, Şişli'de çalışanların, öğrencilerin daha rahat yaşayabilmesi için elimizden geleni yapmak zorundayız. Sosyal demokrat belediyecilik olarak önümüzdeki dönem Cumhuriyet Halk Partili belediyeciliğe düşen en büyük görev budur” ifadelerini kullandı.



“Çok güzel bir iş, beğendik”

Kent Lokantası hakkında konuşan Ergin Suna, “Çok güzel bir iş, beğendik. Bunun daha çok yaygınlaşması lazım” dedi. Hatice Sarı ise Şişli Belediyesi'ne teşekkür ederek, “Şişli Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sosyal demokrat olmanın gereğini her alanda yapıyorlar. Büyük bir destek oluyorlar. Fiyat olarak da çok uygun” şeklinde konuştu.