Şişli Belediyesi ile KİPTAŞ, Şişli’de risk altındaki konutların depreme dayanıklı hale getirilmesi için harekete geçti. Şişli Belediye Başkanı Şahan ve KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt, kentsel dönüşüm uygulamalarının planlı ve hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için ‘İstanbul Yenileniyor’ projesi kapsamında protokol imzaladı. Şişli Belediyesi, İstanbul’daki 39 ilçe arasında “İstanbul Yenileniyor” iş birliği protokolüne imza atan ilk belediye oldu. Proje kapsamında KİPTAŞ koordinasyonunda ilk etapta Şişli’de İstanbul Yenileniyor üzerinden başvuru yapan hak sahipleriyle uzlaşma sağlanan 24 proje alanında 407 bağımsız birimde çalışmalar hızla başlatılacak. Bu sayının daha da artması için iş birliği devam edecek. Ayrıca İBB Meclisi’nden kısa sürede geçmesi beklenen, dar gelirliler ve dar gelirli emekliler için hazırlanan ‘Kentsel Dönüşüm Mali Destek Paketi’nde kriterleri sağlayan Şişlili vatandaşların faydalanması için ortak çalışma yürütülecek.

“Şişli’nin kaybedecek bir günü bile yok”

İmzalanan protokole ilişkin açıklama yapan Başkan Şahan, seçim öncesi vaatlerinden biri olarak kentsel dönüşüm sürecinde yurttaşları yalnız bırakmayacaklarının sözünü verdiklerini hatırlatarak, “Şişli’nin bu konuda kaybedecek bir günü bile yok. Bu anlamda yaptığımız bu protokol, Şişli’de vatandaşlarımızı hem yapı bazlı hem ada bazlı dönüşümlerde KİPTAŞ güvencesiyle; Şişli Belediyesi’nin süreçleri hızlandırdığı bir yerden, kendini güvende hissettiği dönüşüm süreçlerinde doğru bilgiye, doğru veriye, doğru analize kavuştuğu bir süreci tarifliyor. Bu tecrübeye, bu güvene vatandaş güvenerek süreçlere girecek, doğru bilgiye kavuşabilecek. KİPTAŞ yönetimine, İBB yönetimine Şişli halkı adına teşekkür ederim. İnşallah çok güzel işlerde KİPTAŞ ile beraber Şişli’de bunu somut olarak da göstereceğiz. Ekrem Başkanımızın dediği gibi ‘deprem bir seferberlik işidir.’ Bütün kurumların yan yana, omuz omuza mücadele etmek zorunda olduğu bir iştir. Bu protokol de bu anlamda hem bu siyasi iradenin hem siyasi kararlılığın da bir somut adımı ve imzası olarak görülmesini vatandaşlarımız tarafından isteriz” dedi.

“İlk protokol Şişli Belediyesi’yle”

Ali Kurt ise İstanbul Yenileniyor projesinin KİPTAŞ ile İBB’nin garantörlüğünde ve koordinasyonunda bir sistem olarak hayata geçtiğini, yeni dönemde ise bu projeyi İstanbul’daki tüm ilçe belediyeleriyle iş birliği içinde yürütmek istediklerinin altını çizdi. İlk protokolün Şişli Belediyesi ile imzalandığına belirten Kurt, “Bu iş birliği protokolünün amacı ‘İstanbul Yenileniyor’ sürecinde ilçe belediyelerin de aktif rol alması vatandaşla birebir iletişim kurması ve tüm süreçlerde vatandaş yerine paydaş olmaları. KİPTAŞ yine işin finansal, teknik ve hukuksal garantörü olacak. Süreci bundan sonra artık ilçe belediyelerimizle koordineli bir şekilde yapacağız. Bunun şöyle bir avantajı var, geçmiş döneme göre vatandaşlarımızın tedarik etmesi gereken bazı bilgi belgeler vardı. Bu konularda artık ilçe belediyemiz yanında olacak vatandaşımızın. Bu süreçleri çok daha hızlı ilerletecek, zaman kazanacağız ve ilçe belediyesi de farklı bir gözle sürecin yönetim kısmında olacak. Böylece vatandaşımıza tek bir ağızdan, aynı şeyleri söylemiş olacağız. Vatandaşımızı daha az yormuş olacağız” şeklinde konuştu.

Depreme dayanıklı çevreyle dost yapılar

İstanbul Yenileniyor, İstanbul'da risk altındaki konut stokunun güvenli, depreme dayanıklı, çevreyle dost yapılara dönüştürülmesini amaçlayan, KİPTAŞ koordinasyonunda 5 Temmuz 2021’de hayata geçirilen; yenileme ve güçlendirme başvurularının online olarak alındığı bir platformdur.

‘İstanbul yenileniyor’ başvuru süreci

Özel mülkiyette yer alan ve 1999 yılı öncesi yapılmış evini maliyetine dönüştürmek isteyen vatandaşlar, istanbulyenileniyor.com adresine girip yenileme başvurusu yapabilir.