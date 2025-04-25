Hastanenin Kalp-Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ertan Sağbaş, Önder’in durumunun halen kritik olduğunu belirtti. Günlerdir herhangi bir uyutucu ilaç verilmemesine rağmen uyanıklık tepkisi göstermeyen Önder için doktoru, “Şu an uyutucu hiçbir ilaç almıyor. Günlerdir almıyor ama uyanmıyor. Bunun sebebi ödem olabilir, inşallah öyledir. Oksijensiz kalma durumu da yaşanmış olabilir. Anoksik beyin dediğimiz durum söz konusu olabilir. Ancak bunun adını şu an koyamıyoruz. Nörologlar da net bir şey diyemiyor,” açıklamasında bulundu.

“Şu hale gelmesi büyük mucize”

Prof. Dr. Sağbaş, Sırrı Süreyya Önder’in şu ana kadar yaşamasının dahi büyük bir mucize olduğunu vurgulayarak, “Aslında şanslı. Şu hale gelmesi büyük mucize. Biz de bir mucizenin peşine düştük gidiyoruz. Bu mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çok dengeli olmamız lazım. Kurtulma ihtimali zayıf da olsa umudumuz var” ifadelerini kullandı.

Yoğun bakım tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder’in yakın çevresi ve sevenleri umutla gelecek güzel haberleri bekliyor.