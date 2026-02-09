Bosna Hersek Merkezi Seçim Komisyonu’nun kararıyla 17 seçim bölgesinde, 136 sandıkta bugün yeniden oy kullanıldı. Yenilenen sandıklardan gelen sonuçların eklenmesiyle birlikte, Dodik liderliğindeki Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı’nın (SNSD) adayı Sinisa Karan toplam 224 bin 384 oy aldı. Muhalefetin desteklediği Sırp Demokratik Partisi (SDS) adayı Branko Blanusa ise 213 bin 513 oyda kaldı. Blanusa, sonuçların ardından yenilgiyi kabul etti.

84 bin 474 seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu tekrarlanan seçimlerde katılım oranı yüzde 49,51 olarak açıklandı.

“Bu sıradan bir seçim değildi”

Seçim zaferinin ardından açıklama yapan Karan, seçim sonuçlarının Sırp halkının kendi geleceğini belirleme iradesinin bir göstergesi olduğunu savundu. Karan, “Bu sıradan bir seçim değildi. Bu, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt’e karşı bir referandumdu” ifadelerini kullandı. RS entitesinin kurumlarının “Dayton Anlaşması çerçevesinde tam anayasal özerkliğe” sahip olduğunu vurgulayan Karan, ayrılıkçı politikaların süreceği mesajını verdi.

Usulsüzlük iddiaları nedeniyle seçim yenilenmişti

RS entitesinde 23 Kasım 2025’te yapılan erken başkanlık seçiminde SNSD adayı Karan, rakibi Blanusa’yı yaklaşık 9 bin 500 oy farkla geçmişti. Muhalefet partilerinin usulsüzlük iddiaları üzerine Bosna Hersek Merkezi Seçim Komisyonu, bazı bölgelerde seçimin tekrarlanmasına karar vermişti.

Erken seçim, Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik’in görevden alınmasının ardından düzenlenmişti. Dodik, Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına uymadığı gerekçesiyle Bosna Hersek Mahkemesi tarafından hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırılmış, kararın kesinleşmesinin ardından görevden alınmıştı.