Programa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli damga vururken, Bahçeli hem partiye yönelik eleştirilere sert yanıt verdi hem de Cumhur İttifakı vurgusu yaptı.

Toplantıda konuşan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği çiçek için teşekkür ederek, “Milliyetçi Hareket Partisi’nin 57. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle gönderilen çiçek dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“İlk Günkü Gibi Ülkücüyüz, Turancıyız”

MHP’yi sorgulayan çevrelere sert sözlerle yüklenen Bahçeli, şunları söyledi:

“Biz dün neysek bugün oyuz. İlk günkü gibi Türkçüyüz, Turancıyız, Türk milletçisiyiz. Orada burada bizi sorgulayan siyasi devşirmelere soruyorum: Siz kimsiniz? Sizden olsa olsa siyasi dümenci olur ve nitekim olmuştur.”

“Cumhur İttifakı Bugünkü Nöbettir”

Konuşmasında Cumhur İttifakı’nın önemine dikkat çeken Bahçeli, “Bugünkü nöbet bizdedir. Bugünkü nöbetçiler Milliyetçi-Ülkücü harekettir. Bugünkü siyasi merkez Cumhur İttifakı’dır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Türkiye’nin sadece bir coğrafi alan olmadığını vurgulayarak, “Türkiye Cumhuriyeti’nin sahibi Türk milletidir. Türkiye’nin ve Türk milletinin gelecek ümidi MHP ve Cumhur İttifakı’dır” dedi.

Terörsüz Türkiye Vurgusu

Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefinin milli dayanışmayla mümkün olacağını belirterek, etnik köken temelli ayrıştırmalara karşı uyarılarda bulundu. “Kan bağına ve soya dayalı ırkçı milliyetçilik Türk milliyetçiliğine aykırıdır” diyen Bahçeli, Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerinin tartışmaya açılmasının devletin varlığına tehdit oluşturacağını söyledi.

“Yeni Yüzyılın Siyasi Adresi Bellidir”

Milliyetçiliğin yükselen bir değer olduğunu ifade eden Bahçeli, “Nasıl Atatürk döneminde milliyetçilik merkez değer olduysa, bugün de MHP’nin milliyetçi zihniyeti Türkiye’nin merkezi olacaktır. Yeni yüzyılın siyasi adresi bellidir. Adres Milliyetçi Hareket Partisi’dir” dedi.

Bahçeli, konuşmasını “MHP’nin gücü Türk milletinin temiz vicdanı ve yüreğidir” sözleriyle tamamladı.