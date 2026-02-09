CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından kameraların karşısına geçen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, hem istifa sürecine hem de siyasi geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Görevine devam ettiğini vurgulayan Özarslan, “Gördüğünüz gibi görevimizin başındayız. Halka hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz hizmetleri daha yükseğe çıkarmayı hedeflerken, üzerimizde inanılmaz bir baskı ve mobbing başladı” ifadelerini kullandı.

“Aileme yönelik küfür ve hakaret kabul edilemez”

Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile arasında yaşandığını iddia ettiği mesajlaşmalara da değinerek, mesajların ailesine yönelik küfür ve hakaret içerdiğini öne sürdü. Söz konusu mesajların silindiğini savunan Özarslan, bu durumun yargı önünde hesabının sorulacağını belirtti.

“Bu ifadeleri Ankaralıların ve Türk milletinin vicdanına bırakıyorum. Sayın Özgür Özel bu durumdan kaçamayacaktır” diyen Özarslan, hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğini kaydetti.

“Bu ortamda CHP’de kalamazdık”

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP’de siyaset yapmasının mümkün olmadığını dile getiren Özarslan, istifa kararını şu sözlerle açıkladı:

“Biz de böyle bir ortamda artık CHP’de yer alamayacağımızı gördük ve istifa ettik. 31 Mart’ta bize oy veren tüm seçmenlerin hakkını koruyarak, halka hizmet etmeye devam edeceğiz.”

Özarslan ayrıca, Özgür Özel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu, ailesinin diğer fertlerinin de suç duyurusunda bulunmak istediğini söyledi.

AK Parti’ye geçecek mi?

AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara da yanıt veren Özarslan, şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda bağımsız şekilde hizmetime devam ediyorum. AK Partili arkadaşlarımızla geçmişte de oturup konuşuyorduk. MHP kökenliyim. Elbette konuşuyoruz ama herhangi bir partiye geçme konusunda bir görüşme yapmadık. Bana ne AK Parti ne de MHP uzak.”

PORTAŞ iddialarına yanıt

PORTAŞ incelemesine ilişkin iddiaları da reddeden Özarslan, kendi görev süresini işaret ederek, “Benim dönemime ilişkin böyle bir durum yok. Bunlar tamamen iftiradır. Devletin tüyü bitmemiş hakkını bilen bir insanım. Söylenenler boş laflardır” dedi.