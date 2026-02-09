Edinilen bilgilere göre, Başkan Özarslan tarafından savcılığa sunulan dilekçede, Özgür Özel’in çeşitli tarihlerde yaptığı açıklamaların şahsına yönelik tehdit ve hakaret içerdiği öne sürüldü. Suç duyurusunda, söz konusu açıklamaların kamuoyu önünde ve basın yoluyla yapıldığı, kişilik haklarını zedelediği ve görevini yapmasını engellemeye yönelik nitelik taşıdığı iddia edildi.

Savcılık İnceleme Başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, yapılan başvurunun ardından dosyayı incelemeye aldığı ve iddialara konu olan açıklamaları hukuki açıdan değerlendireceği belirtildi. Süreç kapsamında ilgili konuşma metinleri, görüntü kayıtları ve basın açıklamalarının delil olarak dosyaya eklendiği ifade edildi.

Özarslan Cephesi: “Hukuki Haklarımızı Kullanıyoruz”

Mesut Özarslan’a yakın kaynaklar, suç duyurusunun siyasi bir polemik değil, tamamen hukuki bir süreç olduğunu vurgulayarak, “Kim olursa olsun, hiç kimsenin tehdit ve hakaret içeren ifadeler kullanma hakkı yoktur. Sayın Başkan, yasal haklarını kullanmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

CHP’den Açıklama Bekleniyor

Öte yandan, suç duyurusuna konu iddialarla ilgili CHP Genel Merkezi veya Özgür Özel cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılması halinde gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi.

Soruşturma sürecinin savcılığın yapacağı değerlendirmeler doğrultusunda şekilleneceği, hukuki sürecin ilerleyen aşamalarında yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.