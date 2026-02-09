Pazar günü gerçekleştirilen ikinci turda açıklanan ilk resmi sonuçlara göre oyların yüzde 99’u sayılırken, Seguro oyların yüzde 66,7’sini alarak rakibi aşırı sağcı aday Andre Ventura’yı geride bıraktı. Ventura ise yüzde 33,33 oyda kaldı.

Seçim zaferinin ardından basına açıklama yapan Seguro, Portekiz halkının demokrasiye ve özgürlüklere güçlü bir mesaj verdiğini belirterek, “Bugün verilen bu mesaj beni hem duygulandırıyor hem de ulusumuz adına gururlandırıyor” dedi.

Görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Seguro’yu telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, De Sousa’nın Pazartesi günü öğleden sonra Seguro’yu Belem Sarayı’nda kabul edeceği bildirildi. Açıklamada ayrıca, Seguro’nun 9 Mart’ta görevi devralacağı ve geçiş sürecinin sorunsuz ilerlemesi için gerekli iş birliğinin sağlanacağı ifade edildi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Seguro’yu tebrik ederek, Portekiz halkının zorlu hava koşullarına rağmen demokratik dayanıklılık sergilediğini vurguladı. Von der Leyen, Portekiz’in Avrupa değerleri adına güçlü bir ses olmaya devam ettiğini kaydetti.

Ülkede son günlerde etkili olan fırtınalara rağmen seçmenlerin sandığa ilgisi korunurken, bazı küçük belediyelerde sel nedeniyle oy verme işlemi bir hafta ertelendi. Buna karşın katılım oranı, ilk turla benzer seviyede kalarak yüzde 50,11 olarak açıklandı.

Ocak ayında yapılan ilk turda 11 aday yarışmış, Seguro yüzde 31,1, Ventura ise yüzde 23,5 oy almıştı. Hiçbir adayın yeterli çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

63 yaşındaki deneyimli siyasetçi Seguro, geçmişte 2001-2002 yıllarında devlet bakanlığı, 2011-2014 yılları arasında ise Sosyalist Parti liderliği görevlerinde bulundu. Ilımlı, uzlaşmacı ve istikrarlı çizgisiyle tanınan Seguro, cumhurbaşkanlığının dengeleyici ve yatıştırıcı bir rol üstlenmesi gerektiğini savunuyor.

Ventura’dan tarihi aşırı sağ çıkışı

Chega (Yeter) Partisi’nin kurucusu olan Andre Ventura ise Portekiz’de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna kalmayı başaran ilk aşırı sağcı aday olarak kayıtlara geçti. 2019’da kurulan Chega Partisi, 2025’te yapılan genel seçimlerde ana muhalefet konumuna yükselmişti.

Ventura’nın göç karşıtı söylemleri seçim kampanyasında öne çıkarken, “Portekiz bizim” sloganı ve göçmenleri hedef alan sert mesajlar kamuoyunda geniş tartışma yaratmıştı. Ventura’nın yükselişi, Portekiz’de de Avrupa genelinde gözlenen aşırı sağ eğilimin güçlendiğine işaret etti.