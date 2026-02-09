Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen **“Asrın İnşası: Güçlü Türkiye’nin İhya Vizyonu Paneli”**nde konuşan Bakan Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa sürecine ve muhalefetin tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Ekonomik kayıplar 150 milyar doları aştı”

Depremlerin son bin yılın en ağır felaketlerinden biri olduğunu vurgulayan Kurum, 11 ilde 13 milyon kişinin etkilendiğini hatırlattı. Kurum, “53 bin vatandaşımızı kaybettik, 100 binden fazla insanımız yaralandı. Doğrudan ekonomik kayıp 104 milyar dolar, dolaylı kayıplarla birlikte bu rakam 150 milyar doları aştı” diye konuştu.

Felaketin küresel pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve tedarik zinciri krizlerinin yaşandığı bir dönemde meydana geldiğini ifade eden Kurum, tüm zorluklara rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde gece gündüz çalışıldığını söyledi.

“Saatte 23, günde 550 konut ürettik”

Yeniden inşa sürecindeki hıza dikkat çeken Bakan Kurum, “15’inci günde temelleri attık, 45’inci günde ilk konutları teslim ettik. 11 ilde 3 bin 481 şantiye kurduk. 200 bin mimar, mühendis ve işçiyle saatte 23, günde 550 konut ürettik. Bu, dünyada eşi benzeri olmayan bir hızdır” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar 455 bin konutun tamamlandığını belirten Kurum, sürecin yalnızca konut yapımından ibaret olmadığını, şehirlerin kültürel ve sosyal dokusuyla birlikte yeniden inşa edildiğini vurguladı.

“En çok yoran şey dezenformasyon oldu”

Deprem sürecinde en büyük zorluklardan birinin dezenformasyon olduğunu dile getiren Kurum, “Hükümet enkazın altında kalacak diye yalanlarla korku pompaladılar. Biz bu iddialara 455 bin konutla, yuvalarına huzurla giren 2 milyon vatandaşımızla cevap verdik” dedi.

“Teşekkür eden belediye başkanları hedef alınıyor”

Muhalefetin tutumunu eleştiren Kurum, “Biz siyasi ayrım gözetmeden tüm belediye başkanlarını dinliyoruz. Ancak CHP Genel Başkanı, bakana teşekkür eden belediye başkanlarını azarlıyor. Milletin geleceği söz konusuyken ayrıştırma siyaseti yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Kurum, “Deprem bölgesi CHP’nin insafına kalsaydı, bugün 11 ilimizin tamamı hâlâ temel aşamasında olurdu. Biz milletimizi kimsenin insafına bırakmadık. Cumhurbaşkanımızın sözü nettir: Tek bir evsiz vatandaş kalmayacak” diye konuştu.