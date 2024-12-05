Terör Yuvasından Enerji Merkezi Haline Geldi

Geçmişte terör örgütü PKK’nın üs olarak kullandığı Gabar Dağı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonlarıyla güvenli hale getirildikten sonra, petrol üretimi için stratejik bir alan haline geldi. Şırnak’ta 41 kulede devam eden sondaj çalışmaları, petrol üretimini hızla artırmayı hedefliyor. Yoğun kış şartlarına rağmen sürdürülen çalışmalar, bölge ekonomisi ve istihdamına da önemli katkılar sağlıyor.

Bölge Halkı Mutlu: "Şırnak'ta Petrol Fışkırıyor"

Kayaboyun köyü muhtarı Hakan Vural, sondaj çalışmaları ve petrol üretiminin bölge halkında büyük bir mutluluk yarattığını ifade ederek, “Şırnak’ta petrol fışkırıyor. Üretim kapasitesinin artmasıyla iş imkânları çoğalıyor, Şırnak’ın çehresi değişiyor. Bu gelişme hem bölge halkı hem de ülkemiz ekonomisi için büyük bir kazanç” dedi.

Türkiye’nin Enerjide Stratejik Adımı

Şırnak’taki bu başarı, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma hedeflerine önemli bir katkı sağlıyor. Gabar Dağı’ndan çıkarılan petrolün ilerleyen yıllarda daha da artırılması hedefleniyor. Bölgenin petrol üretim merkezi haline gelmesi, ekonomik kalkınmanın yanı sıra istihdamı artırarak yerel halkın refahını da yükseltiyor.

Bu gelişme, Türkiye'nin doğal kaynaklarını etkin kullanma politikasının başarılı bir örneği olarak dikkat çekiyor. Gabar Dağı'ndaki çalışmalar, hem ülke ekonomisine hem de bölge halkına umut vaat ediyor.