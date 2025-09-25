SİBESO ziyaretiyle başladı

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" çerçevesinde Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nı (SİBESO) ziyaret eden Bakan Işıkhan, Oda Başkanı Nuray Koçer ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Ziyarete AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas da eşlik etti. Ahilik Haftası'nı kutlayan Bakan Işıkhan, esnafların toplumun temel direği olduğunu vurguladı.



Ordular Derneği'nde çay sohbeti

SİBESO'daki programının ardından Silivri Ordulular Derneği'ni ziyaret eden Bakan Işıkhan, burada dernek üyeleriyle samimi bir ortamda çay içti, hemşehrilerle sohbet etti.



Son durağı ise Silivri İşadamları Derneği (SİAD) olan Bakan Işıkhan, Başkan Hakan Kocabaş ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Başkan Kocabaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bakan'a teşekkür etti.