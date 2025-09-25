İstanbul Fuar Merkezi’nde 18–20 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenen ALUEXPO 2025 – 9. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı, bu yıl da rekor katılımla gerçekleşti. Toplam 472 firma, 29 ülkeden gelen sektör temsilcileri ve on binlerce ziyaretçiyle buluştu.

Rekor Katılım ve Artan Uluslararası İlgi

ALUEXPO 2025, 19.302 m²’lik alanda düzenlenerek geçtiğimiz yıllara göre daha geniş bir platform sundu. Yurtiçi katılım %7, yurtdışı katılım ise %30 oranında artış gösterdi. Fuara doğrudan katılan yabancı firma sayısı %104 artarak 73’ten 149’a yükseldi. Fuarı toplam 15367 kişi ziyaret etti. Yerli ziyaretçi sayısı 12815, yabancı ziyaretçi ise 2552 kişi olarak belirtildi.

Toplam 238 yabancı, 234 yerli olmak üzere 472 firma en yeni teknolojilerini, yaratıcı ürünlerini ve inovatif çözümlerini alüminyum dünyasına tanıttı. Çin, Almanya, İtalya, Amerika ve Hindistan başta olmak üzere 29 farklı ülkeden gelen katılımcılar, fuarın uluslararası kimliğini bir kez daha pekiştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır,“Dünyanın 14. büyük alüminyum ürünleri ihracatçısıyız”

Fuarın açılışında yaptığı konuşmada Bakan Kacır, “Hızlı ve istikrarlı büyüyen Ar-Ge ve inovasyon ekosistemimizle yüksek teknolojili sektörler artık sanayi üretimimizde pozitif olarak öne çıkıyor. Otomotivden inşaata, elektronikten kimyaya, makineden savunma ve havacılığa pek çok sektöre girdi tedariki sağlayan alüminyum sanayimiz de 'güçlü sanayi, güçlü Türkiye' vizyonumuzu en üst düzeyde sahiplenen sektörler arasında yer alıyor. Yıllık 500 bin ton üretim ve 3 milyon ton işleme kapasitesine sahip Türk alüminyum sektörü, gerek kapasitesiyle gerekse de ürün kalitesi ile bugün küresel tedarik zincirlerinde önemli bir konuma sahip. Bugün dünyanın 14. büyük alüminyum ürünleri ihracatçısıyız" ifadelerini kullanarak sektörün önemine değindi.

En Yeni Teknolojiler Sergilendi

Fuarda; birincil alüminyum ürünlerden profil, boru, levha ve folyo gibi ürünlere, pencere, kapı ve cephe sistemlerinden geri dönüşüm ve yüzey işlem teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede yenilikçi çözümler tanıtıldı. Alüminyum üretim teknolojilerinde; ergitme, döküm, ısıl işlem, haddeleme, ekstrüzyon ve çevre koruma teknolojilerinin yanı sıra robotlar, presler, otomasyon sistemleri ve yüksek basınçlı döküm teknolojileri de ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Fuarda ALUSart standı büyük ilgi gördü

Aüminyumun sanatsal yönünü ve yaratıcı potansiyelini ortaya koyan uluslararası bir sergi olan ALUSart, ALUS’12 Sponsorlarının desteği ile TALSAD (Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği) küratörlüğünde düzenlendi. Alüminyumun yalnızca endüstriyel bir malzeme olmadığını, aynı zamanda estetik, dönüşebilir ve ilham verici bir yaratım aracı olduğunu vurgulamak amacıyla düzenlenen sergi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Uluslararası İş Birliği Fırsatları

T.C. Ticaret Bakanlığı ve İDDMİB iş birliğiyle düzenlenen “Alım Heyeti Programı” kapsamında Irak, Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün, Brezilya ve Meksika’dan gelen sektör temsilcileri, katılımcı firmalarla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Organizatör firma Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş., kendi bütçesinden finanse ettiği özel ziyaretçi programlarıyla birçok ülkeden iş insanını İstanbul’da ağırladı.

Gelecek Nesillere Açılan Kapı

ALUEXPO 2025 kapsamında Türkiye’nin farklı bölgelerinden Sanayi ve Ticaret Odaları, OSB’ler ve üniversitelerden sektör temsilcileri ve öğrenciler fuara davet edildi. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümleri ile Alüminyum Teknik Liseleri öğrencileri, sektörün öncü firmalarıyla tanışarak geleceğe yönelik bilgi ve deneyim kazandı.

Bakanlık Desteği

ALUEXPO, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından “Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurtiçi Fuar” olarak değerlendirilerek, ihracatçı ve üretici firmalara katılım desteği sağladı.