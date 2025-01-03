Sigara Fiyatlarına 2,5 TL Zam Bekleniyor

Yeni düzenlemeyle, sigaradan alınan asgari maktu vergi artacak. ÖTV oranındaki %7,55’lik artış ile sigara fiyatlarına yaklaşık 58 kuruşluk bir artış yaşanacak. Bu durumda, sigara paket başına alınan maktu vergi 7,80 TL'den 8,38 TL'ye yükselecek. Bu vergi artışının, sigara üreticileri tarafından 2-2,5 TL arasında bir fiyat artışıyla satış fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.

Geçen yıl yapılan düzenleme ile sigara üzerindeki vergi oranı %63’ten %57’ye düşürülmüştü. Bu değişiklik sonrası, sigara maliyetlerindeki her 1 liralık artışın satış fiyatına etkisi 5,2 TL olarak hesaplanıyor. Böylece, sigara fiyatlarının 2-2,5 TL arasında artması bekleniyor.

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Rakı Fiyatlarında ÖTV Artışı

Alkollü içkilerde de ÖTV artışı söz konusu. Rakıdaki ÖTV, saf alkol üzerinden hesaplanıyor ve litre başına 1269,72 TL olan tutar, yeni düzenleme ile %7,5 artarak 1365,69 TL'ye yükseldi. Özellikle, %45 alkol derecesine sahip 1 litrelik rakıdan alınan ÖTV ise 571,37 TL'den 614,56 TL'ye çıkarıldı.

Yeni ÖTV düzenlemeleri, sigara ve alkollü içki tüketicileri için fiyat artışlarına yol açacak ve bu ürünlerin maliyetlerini artıracak.