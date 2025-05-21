Özellikle kuzey ve iç kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinde kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Bu artışla birlikte yazı andıran günler kapıda.

Rüzgar ise kuzey ve doğu bölgelerde güneyli, diğer bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bazı büyükşehirlerde beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 25°C

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 25°C

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 31°C

Adana: Parçalı ve az bulutlu, 33°C

Antalya: Az bulutlu ve açık, 30°C

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, 19°C

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu; iç ve yüksek kesimlerde yerel sağanak yağışlı, 17°C

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, 19°C

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 32°C

Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklarla birlikte uzmanlar, özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşları öğle saatlerinde güneş altında fazla kalmamaları konusunda uyarıyor. Yağış beklenen bölgelerde ise ani su baskınlarına karşı dikkatli olunması isteniyor.