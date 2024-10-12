Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Giresun, Kars, Ardahan çevreleri ile Kütahya ve Ankara’nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz’de yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, zamanla batı bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, öğle saatlerinde güneybatıdan kuvvetli esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, zamanla batı bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, öğle saatlerinde güneybatıdan kuvvetli esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacağından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda öğle saatlerinde güney yönlerden kuvvetli esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 (Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.)

İzmir: Az bulutlu 30

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 20

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31