Sıcaklıkların 40 dereceye yaklaştığı son günlerde, güneş altında kalan bir aracın iç sıcaklığı kısa sürede 60-70 dereceyi bulabiliyor. Bu yüksek sıcaklık ise özellikle bazı kişisel eşyaların tehlikeye dönüşmesine neden oluyor. Çakmak, powerbank, pil, parfüm, deodorant ve cep telefonu bataryaları gibi ürünlerin aşırı ısınma sonucu patlama riski taşıdığı, bu durumun da araç yangınlarına yol açabileceği belirtiliyor.

"Basit bir unutkanlık büyük felakete dönüşebilir"

Uzmanlar, sürücülere önemli bir uyarıda bulunuyor: “Sürücülerin kullandığı çakmak, sprey türü deodorantlar, alkol bazlı parfümler ve kolonya gibi ürünler yüksek sıcaklıkta basınç etkisiyle patlayabilir. Aynı şekilde araçta şarja bırakılan veya güneş ışığına direkt maruz kalan bataryalar da risk taşır. Mercek etkisi yaratabilecek gözlük camları bile yangına zemin hazırlayabilir.”

Ayrıca LPG’li ya da benzinli araçlarda zamanla aşınan hortumların kontrol edilmemesi durumunda gaz sızıntısı yaşanabileceği, bunun da olası bir kıvılcımla birleşerek yangına neden olabileceği ifade ediliyor.

Araç bakımı da ihmal edilmemeli

Sadece tehlikeli eşyaların araç içinde bırakılmaması değil, aynı zamanda araçların düzenli bakımının yapılması da bu tür olayların önlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar, özellikle yaz aylarında araçların gaz sistemlerinin, hortumlarının ve batarya bağlantılarının detaylı bir şekilde kontrol edilmesini öneriyor.

Sürücülere hayati uyarı: “Unutmayın, güvenlik önce gelir”

Yetkililer, sürücülerin araçlarını terk ederken basit ama hayati kontrolleri yapmalarını istiyor:

Çakmak, deodorant, parfüm, kolonya gibi ürünleri araçta bırakmayın.

Güneş altında araçta elektronik cihazları şarj etmeyin.

Batarya ve powerbank gibi ürünleri sıcak ortamda unutmayın. Kiğılı’dan Babalar Günü’ne Özel Hissettirecek Hediye Önerileri İçeriği Görüntüle

Aracınızın periyodik bakımını ihmal etmeyin.

Sıcaklıklar artarken alınacak basit önlemlerle hem can hem mal güvenliğini sağlamak mümkün. Unutmayalım, küçük bir ihmal büyük bir faciaya dönüşebilir.