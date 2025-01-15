Soruşturma, Ayşe Barım'ın sahibi olduğu ID Danışmanlık Şirketi'nin dizi ve sinema sektöründe tekelleşmeye neden olduğu ve sektörde zorbalık yaptığı iddialarını içeriyor. Bu iddialar, sosyal medyada bazı ünlü isimler tarafından dile getirilmişti.

Ayrıca, Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir'in yaşadığı iddia edilen ilişkinin gerçek olmadığı ve bu ilişki için bir iş insanı tarafından Ayşe Barım aracılığıyla ikiliye 5 milyon dolar verildiği öne sürülmüştü. Bu iddialar üzerine savcılık, Sarıkaya ve Demir'in banka hesapları ve telefon kayıtlarını kara para aklama ve vergi kaçırma şüphesiyle incelemeye aldı. Her iki ismin de savcılığa ifade vermesi bekleniyor.

ID Danışmanlık Şirketi, yaptığı açıklamada, Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya'nın gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirildiğini belirterek, bu iftiralarda bulunan ve yayan kişiler hakkında yargı yoluna başvurulduğunu duyurdu. Serenay Sarıkaya da bu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşarak şirkete ve menajeri Ayşe Barım'a desteğini gösterdi.

Soruşturma kapsamında, Ayşe Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrolü uygulanmış durumda.

Gelişmeler, dizi ve sinema sektöründe tekelleşme ve haksız rekabet iddialarının araştırılması açısından önem taşıyor. Soruşturmanın seyri ve sonuçları, sektörün geleceği açısından da belirleyici olabilir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için re’sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın ’çalışma hürriyetinin ihlali’ ve ’şantaj’ gibi iddialara ilişkin olduğu öğrenilmişti. Soruşturma kapsamında Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulanmıştı.

Yaklaşık 30 dakika ifade verdi

Soruşturma çerçevesinde oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Adliyeye vatandaş girişinden giren Sarıkaya, avukatı ile birlikte daha sonra Talimat Bürosu’nda yaklaşık 30 dakika ifade verdi.

"Kendi adıma, benim adıma da yönlendirilen bu iddialar ve iftiralarla alakalı ben de hukuki bir süreç başlatacağım"

İfade işlemlerinin ardından adliyenin B kapısı önünde basın mensuplarına açıklama yapan Sarıkaya, "Her şey yolunda, bir problem yok çok şükür. Hakkımızda çıkan yalan ve iftira. Gerçekten noktasına, virgülüne kadar aslı astarı olmayan gerçek dışı iddiaların son bulması için ifademe başvuruldu. İfademi verdim, hiçbir problemim yok. Kendi adıma, benim adıma da yönlendirilen bu iddialar ve iftiralarla alakalı ben de hukuki bir süreç başlatacağım. Şu anda soruşturma kapsamında olduğu için başka söyleyebileceğim bir şey yok. Dişimle tırnağımla bu günlere gelmişim, bu bir itibarsızlaştırma çabası ama sorun değil. Bu işler böyle olmaz. Zaten gerçek çok net bir şekilde ortada. O yüzden ifademizi verdik ve gidiyoruz. Sürece bakacağız. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.