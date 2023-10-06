Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yönetime istifasını sundu. Yönetim Kurulu, olağanüstü toplantı gerçekleştirecek.

Lugano yenilgisiyle ilgili konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş "Taraftarlardan özür diliyorum. Şartlar ne olursa olsun kazanmamız gereken maçı kaybettik" ifadelerini kullanmıştı.

Mağlup oldukları maçların ardından mental anlamda sıkıntı yaşadıklarının altını çizen Şenol Güneş, "Benim oyuncularla sorunum yok. Onların da olduğunu sanmıyorum. Tercihlere bağlı sıkıntılarımız olabilir. Geçen sene daha dinamiktik. Kaybettiğimiz maçlar sonrası travma yaşadığımızı söylüyorum" diye konuştu.

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş istifa etti. Başkan Ahmet Nur Çebi ayrıca olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında sahasında İsviçre temsilcisi Lugano’ya 3-2 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından siyah-beyazlı taraftarlar, yönetimi istifaya davet etmişti. Yönetim kurulu da yaşananlar üzerine olağanüstü toplandı. Teknik Direktör Şenol Güneş’in de bir kısmında yer aldığı ve yaklaşık 4.5 saat süren toplantı sabaha karşı sona erdi.



Söz konusu toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmazken, sabah saatlerinde Şenol Güneş, yönetim kuruluna istifasını sundu. .

Siyah-beyazlı kulüpten de konuya ilişkin yapılan açıklamada da, "Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Şenol Güneş’e Kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Olağanüstü toplanan Ahmet Nur Çebi yönetimi ayrıca olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.