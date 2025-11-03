Tırsan’ın 2. Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştirilen törene Barlas Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Murat Aslan, Ülke Direktörü Kısmet Bayram, Satınalma Müdürü İnanç Büyükince, Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Başkanı Ertuğrul Erkoç ve Satış İcra Kurulu Üyesi Özgür Ayçiçek katılım gösterdi. Teslimat töreni için bir araya gelen Tırsan Treyler ve Barlas Lojistik yetkilileri Barlas Lojistik’in 2023 yılında İstanbul’da faaliyete geçirdiği antrepoyu da ziyaret etti.

Merkez şubesi kurulduğu şehir olan Kayseri’de bulunan Barlas Lojistik’in İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da şubeleri bulunuyor. Ağırlıklı Avrupa rotasında hizmet veren Barlas Lojistik’in, Almanya Ottobrunn ve Polonya Varşova’da faaliyet gösteren iki şubesi daha bulunuyor.

“TIRSAN İLE İTALYA-ALMANYA İNTERMODAL HATTINDA REKABET GÜCÜMÜZ ARTTI”

Tırsan 2. Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştirilen teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Barlas Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Murat Aslan yeni yatırımın hızlı ve rekabetçi intermodal taşımacılık faaliyetlerinde kullanılacağının altını şu sözlerle çizdi: “Uluslararası taşımacılıkta kalkış noktası ile varış noktası arasında Barlas var mottosu ile çalışıyoruz. Farklı taşıma modları ile karadan, denizden, havadan ya da demiryolundan fark etmeksizin komple ve parsiyel yüklerde müşterilerimize güvenilir, takip edilebilir, rekabetçi hizmet sunuyoruz. Türkiye ve Avrupa ofislerimizdeki uzman ekiplerimiz ve genç filomuz ile her müşterimizin ihtiyacını en yüksek hizmet standardı ile karşılıyoruz. Uçtan uca lojistik hizmetlerinde filomuzun gücü kadar antrepo kapasitemiz de müşteri beklentilerini karşılamak, için büyük önem arz ediyor. Kayseri’de bulunan 1.000 m2’lik antreponun yanı sıra 2023 yılında İstanbul’da hizmete açtığımız 10 bin m2’lik antrepomuzda gümrükleme hizmetleri sunuyoruz. Son 1 yılda 125 Tren Yüklemeli Tenteli Perdeli, 10 adet de Konteyner Taşıyıcı teslim aldık. Özellikle İtalya-Almanya hattında intermodal taşımacılık gücümüzü ve kapasitemizi artırdık. Tırsan’ın araçlarının kalitesini, zorlu intermodal operasyonlarındaki gücünü, dayanıklılığını ve verimini ilk elden tecrübe ettik. Ar-Ge yatırımlarını, test merkezlerinde ve test pistinde gerçekleştirilen testleri yakından inceleme fırsatı bulduk. Tırsan, Ar-Ge süreçleri ile titizlikle geliştirilip onaylanan araçları ile rekabet gücümüzü artırıyor. İş birliğimizin büyüyerek artacağına inanıyorum.”

Teslimat töreninde Aslan’ın ardından açıklamalarda bulunan Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Başkanı Ertuğrul Erkoç ise “Barlas Lojistik; uzman kadrosu, yurt dışı yapılanması ve antrepo yatırımları ile uçtan uca hizmet sunan değerli bir iş ortağımızdır. Son 1 yılda yapılan yatırım da tamamen intermodal araçlara oldu. 125 adedi de, operasyonlara özel olarak geliştirilmiş zorlu tren yüklemelerine tam uygun en sağlam şasimiz ve vinç bağlantı noktalarına sahip Tren Yüklemeli Tenteli Perdeli araçlara yapıldı. Patent şampiyonu mühendislerimiz ile geliştirmeye, ödüllü Ar-Ge merkezimiz ve test pistimizde test ederek onaylamaya, Barlas Lojistik ve tüm sektörün rekabet gücünü artırmaya devam edeceğiz. Barlas Lojistik’in yeni İstanbul’daki antreposunu da yerinde görme, yürütülen operasyonları inceleme fırsatı bulduk. Bu önemli yatırımın da hayırlı olmasını diliyorum. İş birliğimizin yüksek müşteri memnuniyeti ile devam edeceğine inanıyorum, hayırlı olsun.”

Tren Yüklemeli Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride araçlar, çift süspansiyon sistemi ile ayarlanabilir beşinci teker yüksekliğine sahip olup, çekici ayırt etmez. Bu sayede hem midilli hem de yarı midilli çekiciler başta olmak üzere tüm çekicilerle eşleşebilir.

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride treylerler, yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya olanak sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir. Öte yandan aracın, şasi ve çelik aksamları çinko fosfat tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalıdır.

Araç, Tren Yükleme Sistemi opsiyonu sayesinde filo yönetiminde esnekliği artırmak üzere geliştirilmiştir. Bu opsiyon içerisinde, 2 x 2 adet Tren Vinç Bağlantı noktası ile Tren Yükleme için özel tasarlanan dingil hava yastıkları bulunmaktadır. Sistem, tüm vagon ve tünel tiplerine de uyumludur.

Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde; 5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği sayesinde müşterilerine maksimum verimliliği sunmaktadır. 7,2 ton forklift aks yüküne dayanıklı tabanı sayesinde, rampa yüklemelerinde maksimum taban dayanımı sağlamaktadır. Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, Gümrük Mevzuatı kurallarına tam uyumu ile uluslararası yük taşımacılığı gerçekleştiren müşterimiz için doğru çözümdür.