Eşi ve çocuklarıyla birlikte doğum günü pastasının başında görülen Peker’in keyifli halleri dikkat çekerken, organizasyonda çalınan şarkı ise en çok konuşulan detaylardan biri oldu. Partide tercih edilen şarkının sözleri arasında yer alan “Dönüşüm muhteşem olacak” ifadesi, kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

Uzun süredir sessizliğini koruyan Sedat Peker’in bu görüntülerle yeniden gündeme gelmesi, hem içerikteki sözler hem de zamanlaması açısından manidar bulundu. Sosyal medyada paylaşılan videolar kısa sürede binlerce kez izlendi.

Peker’in yakın çevresi tarafından organize edildiği belirtilen kutlama, güvenlik ve gizlilik önlemleriyle dikkat çekerken, görüntülerin yayılmasıyla birlikte kamuoyunda yeni bir tartışma dalgası da başlamış oldu.