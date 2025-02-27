Fatih Terim Mazeret Sunarak Duruşmaya Katılmadı

Aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi futbol dünyasının tanınmış isimlerinin de bulunduğu mağdurları milyonlarca lira dolandırdığı öne sürülen Seçil Erzan’ın yargılanmasına devam ediliyor. Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen talimat duruşmasına Terim’in avukatı katılırken, ünlü teknik adamın yurt dışında bulunduğuna dair bir tutanak mahkemeye sunuldu.

Erzan’ın avukatı, Fatih Terim’in mazeretinin doğruluğunun tespiti için yurt içi giriş-çıkış kayıtlarının incelenmesini talep etti.

Mahkemeden Zorla Getirme Kararı

Mahkeme, Fatih Terim’in duruşmaya katılmaması nedeniyle zorla getirilmesine karar vererek davayı 15 Nisan tarihine erteledi. Böylece Terim’in bir sonraki duruşmada mahkemeye bizzat getirilmesi yönünde adım atılmış oldu.

Davanın seyri açısından kritik bir gelişme olarak değerlendirilen bu karar, Seçil Erzan dosyasında yeni bir dönemece girildiğini gösteriyor. 15 Nisan’daki duruşmada, Terim’in vereceği ifadeler sürecin seyrini belirleyebilir.