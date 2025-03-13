Gedik Piliç ve Öznil Lojistik bünyesindeki toplam 80 kişilik ekipler farklı günlerde ekonomik ve güvenli sürüş tekniklerinin uygulamalı olarak paylaşıldığı Scania eğitimlerine katıldı. Eğitime katılan ekipler hem yakıt tasarrufu sağlayan hem de trafik güvenliğini artıran teknikler konusunda detaylı bilgi alırken, katılımcılar tüm bu teknikleri günlük sürüşlerine nasıl entegre edebileceklerini deneyimleme fırsatı buldular.

“Eğitimlerle hem güvenliği hem verimliliği artırmayı hedefliyoruz”

Scania Pazarlama Müdürü Ömer Madazlıoğlu “Müşterilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz bu eğitimlerde, tüm Scania kullanıcılarının hem güvenlik hem de verimlilik konusunda bilinçlenmesini amaçlıyoruz. Eğitimlerde edindikleri bilgileri günlük operasyonlarına yansıtarak hem işletme maliyetlerini düşürmelerine hem de sürüş güvenliğini artırmalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Hem teorik hem de pratik uygulamaların eş zamanlı desteklendiği bu fark yaratan iş modelinde 2000’e yakın kullanıcı ile buluşma fırsatına sahip olduk. Amacımız her geçen gün daha fazla kullanıcıyla bir araya gelerek eğitimlerde bir arada olmaktır.” ifadelerini kullandı.