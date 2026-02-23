Videonun yayımlanmasının ardından bazı kullanıcılar, Türkiye’nin insani yardım alanındaki konumuna dikkat çekerek sanatçının ifadelerine tepki gösterdi.

Tepkilerde, Türkiye’nin uzun yıllardır insani yardım faaliyetlerinde aktif rol üstlendiği vurgulanırken, videodaki ifadelerin “Türkiye’yi yardıma muhtaç ülkelerle aynı kategoride göstermesi” eleştirildi. Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda, Gazze’de yaşanan insani dram hatırlatılarak sert yorumlar dile getirildi. Tartışmaların büyümesinin ardından Hadise söz konusu paylaşımını kaldırdı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İnan, paylaşımında Hadise’nin ifadelerini eleştirerek Türkiye’nin küresel ölçekte artan etkisine vurgu yaptı. Açıklamasında, sanatçının sözlerinin Türkiye’yi küçük gösterdiğini savundu ve sert ifadeler kullandı.

UNICEF NE İŞ YAPAR?

Dünyada savaşlar, doğal afetler ve yoksulluk nedeniyle milyonlarca çocuk temel haklarından mahrum kalıyor. Küresel veriler, her 15 saniyede bir çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini; her gün yaklaşık 15 bin çocuğun önlenebilir nedenlerle yaşamını yitirdiğini ortaya koyuyor.

UNICEF, en kırılgan durumdaki çocuklar başta olmak üzere tüm çocukların: Sağlık hizmetlerine erişimi, eğitim hakkı, güvenli yaşam koşulları, şiddet ve istismardan korunması için çalışmalar yürütüyor. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme çerçevesinde, her çocuğun doğduğu koşullar ne olursa olsun eşit haklara sahip olduğu vurgulanıyor.

Türkiye’de Bağış İmkânı

Türkiye’de de UNICEF’e bağış yapılabiliyor. Dileyen vatandaşlar, çocukların sağlık, eğitim ve korunma projelerine destek olmak amacıyla bireysel bağışta bulunabiliyor. Bunun yanı sıra, Türkiye farklı coğrafyalarda yürüttüğü insani yardım faaliyetleriyle de uluslararası alanda aktif rol üstlenmeye devam ediyor.