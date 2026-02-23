İstanbul 4. Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Beyhan T.’nin avukatı Ahmet Cidecioğlu aracılığıyla yaptığı başvuruda, tarafların 2006 yılında evlendiği ve iki çocuklarının bulunduğu belirtildi. Dilekçede, Aydın Erdem’in evlilik birliği boyunca sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği ve son olarak oyuncu Dolunay Soysert ile ilişki yaşadığı öne sürüldü.

Mahkemeye sunulan belgelerde, Erdem’in Soysert ile Arnavutköy’de bulunan bir evde birlikte yaşadığı, yurt içi ve yurt dışında tatillere çıktığı ve aynı otelde konakladığı iddia edildi. Ayrıca, aile konutunun ve çocukların masraflarının uzun süredir Beyhan T.’nin üzerine bırakıldığı ileri sürüldü.

Dilekçede dikkat çeken bir diğer iddia ise, Erdem’in Güney Fransa’da tatilde olduğu sırada aileye maddi destek sağlamadığı yönünde oldu. Beyhan T.’nin talebi üzerine gönderdiği mesajda “Para göndermeyeceğim, ben tatildeyim, konularını sen çöz” ifadelerini kullandığı ve evin nafakasını sevgilisiyle harcadığı öne sürüldü.

Ayrıca, HTS kayıtlarının incelenmesi halinde Aydın Erdem ile Dolunay Soysert’in aynı yerlerde bulunduklarının ortaya çıkacağı iddia edildi.

Davacı taraf, Beşiktaş’taki müşterek konutun dava süresince anne ve çocuklara tahsis edilmesini, çocukların velayetinin anneye verilmesini ve Beyhan T.’nin yaşadığı maddi-manevi zararların karşılanması amacıyla Aydın Erdem’den 50 milyon TL tazminat talep etti.

Mahkemenin önümüzdeki günlerde dosya kapsamında değerlendirme yapması bekleniyor.