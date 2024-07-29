58 yaşındaki iş adamı Feti Çevik, belgeye dayanmayan alışverişlerde devletin ciddi gelir kaybına uğradığını belirterek, “Son dönemlerde devletimiz vergi kayıp ve kaçaklarına karşı kapsamlı bir mücadele başlattı. Bunları televizyonlardaki kamu spotlarında da izliyoruz. Bu kapsamda ülkesini seven bir iş insanı olarak ne yapabileceğimi düşünürken, çalışanlarımı alışverişleri karşılığında fiş ve fatura almaya teşvik edip hem devletimizin mücadelesine hem de çalışanlarımın bütçesine katkı sunmak istedim” dedi.



Maaş kadar fiş ve faturaya yüzde 5 prim

Yeni uygulamayı tüm çalışanlarına duyurup, her ay o aya ait fiş ya da faturalarını getirmeleri halinde yüzde 5 prim vereceğini duyuran iş insanı Feti Çevik, “Bu ülke hepimizin. Daha gelişmiş, ekonomisi daha güçlü bir ülkede yaşamak istiyor ve gelecek nesillerimizi düşünüyorsak alışverişlerimizi belgelemek zorundayız” dedi.



Türkiye'de bir ilk

Yaklaşık 30 yıldır yaptığı üretim ve ihracatla ülke ekonomisine değer katma çabasını Türkiye'de bir ilk olan bu uygulaması ile taçlandıran Feti Çevik, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde vergi kayıp ve kaçaklarının ortaya çıkısındaki temel noktanın mükelleflerin bilinçsiz ya da bilinçli olarak gerçekleştirdikleri kar - zarar analizi olduğuna dikkati çekerek, görüşlerini şöyle dile getirdi:

“Vergi kayıp ve kaçağı ile mücadelede devletimizi yalnız bırakmayalım. Ülkesini seven her vatandaşımız alışverişi karşılığında alacağı fişten herhangi bir maddi getiri sağlamıyor olsa da almalı. 'Nasılsa bir işime yaramıyor' düşüncesi vatan sevgisiyle bağdaşmaz. Düşünün ki herkes böyle yaklaşırsa toplanmayan fişlerin KDV'si ve gelir vergileri devlet hazinesine yansımayacak. Öyleyse devletten nasıl hizmet üretmesini bekleyeceğiz? Benim anlayışıma göre, alışverişleri belgelemek önemli bir vatandaşlık görevidir."



Çalışanlar çok mutlu

Yeni uygulama ile getirecekleri her fiş ve fatura karşılığında yüzde 5 prim kazanacak olan çalışanlar mutlu olup, teşekkür ettikleri işverenleri Feti Çevik, şöyle devam etti:

“Bu uygulamayı üç amaçla başlattım. Birincisi devletimizin mücadelesine katkı sunmak, ikincisi çalışanlarımın bütçesine destek olmaktır. Üçüncü amacım ise bu uygulamanın model olması ve toplumda bir farkındalık oluşturmaktır. Tesislerimizde 60 çalışanımız var. Kaba bir hesap yapacak olursak 30 bin TL maaş, 10 bin TL mesai alan bir işçimiz bu miktarda getirdiği fatura karşılığında 2.000 TL kazanmış olacak. Bunu 60 çalışanla çarptığımızda en az 120 bin TL gibi bir ek maliyetimiz oluşacak. Ama bunun fazlasını da seve seve ödemeye hazırız. Yeter ki vergi bilincimiz gelişsin, ülkemiz kazansın."



Feti Çevik, her ay düzenli olarak toplanacak fiş ve faturaların muhasebe birimlerince tek tek incelenip gerçekliğinin kontrol edileceğini ve gerekirse 5 yıl boyunca arşivlerinde saklayacaklarını, bu fişler karşılığındaki prim ödemesinin de fiş ve fatura ibrazının ardından personelin hesabına aktarılacağını kaydetti.

Feti Çevik, bu uygulamalarının başka işverenlere de örnek olmasını temenni ettiğini sözlerine ekledi.