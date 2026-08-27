Samsun'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Samsun Bisiklet Turu'nun 1. etabı başladı. Beş kıtadan 23 ülkenin katıldığı organizasyonda, 20'si milli sporcu olmak üzere toplam 107 olimpik sporcu mücadele ediyor.

Samsun'un spor organizasyonları açısından uluslararası önemli bir merkez haline gelmesi amacıyla düzenlenen Uluslararası Samsun Bisiklet Turu'nun 1. etabında sporcular, 169,8 kilometrelik parkurda pedal çeviriyor. Doğupark'ta saat 10.00'da Samsun protokolü tarafından yarışın startı verildi. Sporcuların yarış temposuna bağlı olarak saat 14.30 gibi Doğupark'taki finiş çizgisine ulaşması bekleniyor.

169,8 kilometrelik zorlu parkur

Turun ilk etabı Samsun şehir merkezinden Atakum'a, buradan 19 Mayıs ilçesi üzerinden Bafra'ya uzanıyor. Parkurun devamında Seddülbahir Yolu, Bafra Organize Sanayi Bölgesi, Batık Minare, Boğazkaya, Düzköy, Yeniköy, Asar, Kolay, Burunca, Dedeli ve Yağmurca gibi önemli noktalar geçilecek. Bafra çevresindeki bölümün ardından sporcular yeniden Bafra, 19 Mayıs ve Atakum güzergahını takip ederek Samsun Doğu Park'taki finiş noktasına ulaşacak. Parkur, Samsun'un şehir dokusu, Karadeniz sahil hattı ve Kızılırmak havzasının doğal güzelliklerinin yanı sıra ilçelerin farklı coğrafi özelliklerini de sporculara tanıtacak. Etapta 49,6 ve 114,1'inci kilometrelerde bulunan iki sprint primi de sporcuların mücadelesine sahne olacak. Uzun mesafe, yön değişiklikleri ve Bafra çevresindeki iç kesimler nedeniyle dayanıklılık ve takım stratejilerinin ön plana çıkacağı yarışta, özellikle Samsun'a dönüş bölümünde takımların finiş hazırlıkları ve son kilometrelerdeki pozisyon mücadelesinin sonucu belirlemesi bekleniyor.

Dereci: 'Dünya çapında ses getiren bir organizasyon'

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, organizasyonun açılışında yaptığı açıklamada Samsun'un spor organizasyonları bakımından önemli bir merkez olduğunu belirterek, 'Spor organizasyonları açısından önemli bir merkez olan Samsun'umuzda yeni bir organizasyona daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük bir organizasyon, dünya çapında ses getiren bir organizasyon. Üçüncüsünü icra ediyoruz' dedi.

Yarışmaya dünyanın farklı bölgelerinden sporcuların katıldığını ifade eden Dereci, 'Beş kıtadan, 23 ülkeden; 20'si bizim milli sporcularımız olmak üzere 107 sporcumuz, hepsi olimpik sporcular olarak Samsun'da yarışmaya geldiler. Hem Samsun'umuzun güzelliklerini görecekler hem de spor yarışmasına katılan bu milli sporcuları burada izleme şansımız olacak' diye konuştu.

Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği bulunanlara teşekkür eden Dereci, 'Bu değerli organizasyona katkı sağlayan çok kıymetli Valimiz Orhan Tavlı'ya, Belediye Başkanımız Halit Doğan'a ve Federasyon Başkanımız Emin Müftüoğlu'na huzurlarınızda teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'Bu organizasyonun artarak devam etmesini istiyoruz'

Bisiklet organizasyonlarının Samsun'da artarak devam etmesini istediklerini dile getiren Dereci, 'Bisiklet organizasyonunda geçen sene her yıl üç organizasyon yapmıştık. Bu sene ikincisini yaptık. Ancak en büyük organizasyon olan bu organizasyonu da bugün icra etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün katılımcılara teşekkür ediyoruz' şeklinde konuştu.

Vali Tavlı ve Başkan Doğan da startta yer aldı

Uluslararası Samsun Bisiklet Turu'nun açılışına Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da katıldı. Samsun'un tanıtımına da katkı sağlayan organizasyon kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden gelen sporcular, kentte hem zorlu bir yarış mücadelesi verecek hem de Samsun'un tarihi, doğal ve kültürel değerlerini görme fırsatı bulacak. Uluslararası Samsun Bisiklet Turu'nun 1. etabının tamamlanmasının ardından sporcuların performansları ve finiş sıralaması belli olacak. Organizasyonun, Samsun'un spor turizmi ve uluslararası spor organizasyonları alanındaki marka değerine katkı sağlaması hedefleniyor.