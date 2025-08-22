Toplamda 5 etap halinde tamamlanacak dönüşümle birlikte bin 939 konut hayata geçirilecek. İlk etabın en dikkat çekici noktası ise, hak sahipleriyle yüzde yüz uzlaşı sağlanmış olması oldu.

Başkan Doğan: “Vatandaşla birlikte yol yürüyoruz”

Kentsel dönüşüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Bugün Samsun için tarihi bir gün. Yıllardır konuşulan bir proje artık hayata geçiyor. Biz en başından beri bu süreci vatandaşımızın onayı ve rızasıyla yürüteceğimizin sözünü verdik. İlk etabın yüzde yüz anlaşmayla başlaması da bunun en önemli göstergesidir” dedi.

Deprem gerçeğine dikkat çeken Doğan, “Riskli yapıları ortadan kaldırıp yerine depreme dayanıklı, modern ve enerji verimliliği yüksek yapılar kazandırmak zorundayız. Bu sadece bugünün değil, Samsun’un geleceği için de atılmış çok kritik bir adımdır” ifadelerini kullandı.

“Kira desteği sağlanacak”

Hak sahiplerine teşekkür eden Doğan, sürecin sancısız ilerlemesine vurgu yaptı:

“Kentsel dönüşüm genelde zorlu süreçlerdir ancak biz burada vatandaşlarımızla kol kola, güvene dayalı bir yol yürüyoruz. Hak sahiplerimize kira desteği de sağlayacağız. İnşaatların hız ve kalitesiyle birlikte ilerleyen etaplarda da uzlaşma oranlarının artacağını düşünüyoruz. Şeffaf, hızlı ve etkin bir şekilde bu süreci yönetmeye devam edeceğiz.”