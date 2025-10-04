1. TURQUALİTY VE KÜRESEL MARKA İMAJI

Turquality programı, Türk markalarının uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmayı, ihracat potansiyelini geliştirmeyi ve ülke markasının değerini yükseltmeyi hedefler. Cumhurbaşka nımızın üst düzey görüşmeleri, Türkiye’nin stratejik ve güvenilir bir aktör olarak öne çıkmasına katkı sağlar. Bu durum, Turqua lity markaları için üç temel avantaj yaratır:

1.1 DAHA KOLAY YURTDIŞI PAZARLARA GİRİŞ FIRSATI

Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı ile görüşmesinde dile getirdiği:

“Sayın Başkan’la samimi, yapıcı ve verimli bir atmosferde görüşmelerimizi gerçekleştirdik” ifadeleri, Türkiye’nin küresel pazarlarda güvenilir bir iş ortağı olarak algılanmasını sağlamaktadır. Bu sayede Turquality belgeli markalar, yeni pazarlara giriş süreçlerini daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilir. Özellikle ABD, Turquality kapsamında olan markaların en çok hedeflediği ülkeler arasında yer almakta; bugün 100 milyarlık ithalat yapılması, yarın Türkiye’nin ihracat hedefi açısından doğrudan daha fazla bir etki yaratabilir.

1.2 ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNDE GÜVEN OLUŞTURMA

Cumhurbaşkanımızın:“100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz var.” ve“Beyaz Saray’da Sayın Trump ve heyeti tarafından gayet iyi ağırlandık.” ifadeleri, Türkiye’ye stratejik ve güvenilir bir partner imajı kazandırmaktadır. Turquality markaları, bu güven ortamından faydalanarak uluslararası iş ortaklarıyla sağlam ilişkiler kurabilir ve işbirliği süreçlerinde öncelikli tercih edilen marka haline gelebilir.

1.3 MARKA PRESTİJİNİN VE GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜN ARTIRILMASI

Cumhurbaşkanımızın:“İki devletli çözüm dediğimizde duymazdan gelenler, artık bizimle aynı safta yer alıyor.” ifadeleri, Türkiye’nin uluslararası arenadaki liderliğini ve etkisini vurgulamaktadır. Bu dip lomatik başarı, Turquality markalarının global pazarlarda tanınırlığını artırır, yurtdışı etkinliklerde marka görünürlüğünü güçlendirir ve sektörde rekabet avantajı sağlar.

2. DİPLOMASİ VE İHRACAT İLİŞKİLERİ

2024 yılı itibarıyla Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmi önemli bir artış göstermiştir. Türkiye’nin ABD’ye yaptığı ihracat 16,4 milyar dolar, ABD’den yaptığı ithalat ise 16,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu durum, iki ülke arasındaki ticaretin dengeli bir yapıya kavuştu ğunu ve potansiyel işbirlikleri için olumlu bir zemin oluşturduğunu göstermektedir.

ABD ve BM ile kurulan güçlü diplomatik temaslar, Turquality markalarına dolaylı olarak katkı sunmaktadır. Bu ortamda:

> Turquality kapsamındaki şirketler, yatırımcı ve iş ortakları nezdinde öncelikli tercih edilir,

> Hibeler ve devlet desteklerinden daha etkin fayda sağlanabilir,

> Global pazarlarda marka bilinirliğini ve güvenilirliğini artırabilir.

3. STRATEJİK MESAJ VE MARKA GÜCÜ

Cumhurbaşkanımızın üst düzey liderlerle gerçekleştirdiği görüş meler, Türkiye’nin hem diplomatik hem ekonomik açıdan güçlü ve etkili bir aktör olduğunu göstermektedir. Bu mesaj, Turquality markaları için:

> Global pazarlarda stratejik konumlarını pekiştirme,

> Türkiye’ye duyulan güveni kendi marka değerine yansıtma,

> Rekabet avantajını stratejik bir konumlandırma ile güçlendirme olarak kendini gösterir.

4. TURQUALİTY PROGRAMININ SOMUT FAYDALARI

Bu diplomatik girişimler, Turquality markaları açısından sadece prestij değil, aynı zamanda somut ekonomik ve ticari fırsatlar anlamına gelir:

> Yabancı pazarlara giriş süreçleri hızlanır,

> Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan hibe ve destek mekanizma larından etkin fayda sağlanır,

> Uluslararası etkinlikler ve fuarlarda marka görünürlüğü artar,

> Türkiye’nin marka ve ihracat vizyonu güçlenir,

> ABD gibi stratejik pazarlarda büyük ticari fırsatlar değerlendirilebi lir ve 100 milyarlık bugünkü satın alma, Türkiye’nin uzun vadeli 800 milyar dolarlık ihracat hedefi için bir basamak oluşturur.

25 Eylül 2025’teki BM ve ABD görüşmeleri, Türkiye’nin diplomatik görünürlüğünü ve uluslararası güvenilirliğini artırırken, Turquality programına dahil markaların stratejik ve ekonomik avantajları nı güçlendiren bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir. Bu diplomatik adım, Türkiye’nin küresel pazarlardaki marka konumunu ve ihracat potansiyelini uzun vadede destekleyecek önemli bir hamledir.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilen bu görüşmeler, Türk markalarının uluslararası alanda daha güçlü ve prestijli bir şe kilde temsil edilmesini sağlayan, Turquality programının amaçlarına da hizmet eden milli bir başarıdır.