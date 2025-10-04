Eylül’ün En Önemli Gelişmesi: BM Haftası ve Beyaz Saray Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Haftası kapsamında New York ve Washington’da gerçekleştirdiği temaslar ile ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşme, Türkiye-ABD ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası oldu. BM Haftası’nı Türk Haftası’na çeviren temaslar, iki ülke arasındaki sorunların çözümünde yeni bir sayfa açtı.

Türkiye’de Ekonomi, Dış Politika ve İhracat Hedefleri

Turquality Başkanı Dr. Salim Çam, Erdoğan’ın kritik temaslarını ihracatçılar açısından değerlendirdi ve 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin önemine dikkat çekti.

ZÜCDER Başkanı Burak Önder, dergiye verdiği röportajda 2035 yılı küresel ihracat hedeflerini açıkladı.

İstanbul Aydın Üniversitesi akademisyenleri, Türkiye’nin ekonomi politikaları, davranışsal iktisat ve enflasyon üzerine analizleriyle katkı sundu.

Konut, Yayıncılık ve Reel Sektör Çözümleri

Ekovitrin, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi’ni konut sorununa alternatif bir çözüm olarak masaya yatırırken; yayıncılıkta yeni döneme adım atan TYT Türk Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Erdem ile yapılan özel röportajda, medya sektörünün geleceği tartışıldı. TYT Türk Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Erdem: Yayıncılık değerleri koruyan geliştiren bir çelik kubbe! İçeriği Görüntüle

KONUT MESELESİ VE YAYINCILIK

Ekovitrin; dosya, haber ve analizleriyle gelişmeleri yakından takip ederken Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi'yle konut meselesine getirdiği çözümler, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketiyle ilgili ayrıntılar yine Ekovitrin Dergisi Ekim sayısında geniş yer buldu. Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu'nun Türkiye'de televizyonculukta yeni yayın hayatına giren TYT Türk'ün Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Erdem ile gerçekleştirdiği özel röportajda yayıncılıkta olması gereken gerçeklere dikkat çekildi.

TÜRKİYE’NİN İHRACAT POTANSİYELİ

Özel sektör tarafından Türkiye'nin ihracat planlamalarına önemli katkıları bulunan ZÜCDER Başkanı Burak Önder'in Ekovitrin'e verdiği röportajda ZÜCDER’in ihracatta 2035 yılı küresel hedeflerini açıklaması ülkedeki potansiyelin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyması açısından fevkalâde önemliydi.

İstanbul Aydın Üniversitesi hocalarının Türkiye'nin ekonomi ve dış politikasına yönelik değerlendirmeleri ile Davranışsal iktisat ve enflasyon hakkındaki yorumları yine Ekovitrin'in Ekim sayısında okuyabilirsiniz.

GERÇEK BÜYÜME NASIL OLMALI?

Türkiye'nin yıllardır sorunu olan enflasyonun büyüme oranlarına olan etkisini ve gerçek büyümenin nasıl olduğunu analizleriyle ortaya koyan Ekovitrin, ülkedeki 20 çeyreklik aralıksız büyümenin tüketimin sırtından alınmasını ve büyüme ile nüfusun yüzde 20'lik refah seviyesinin toplumun geneline yayılması için yeni tedbirler oluşturulması ve Orta Vadeli Program’ın (OVP) buna göre şekillendirilmesi gerektiğini yazdı. Enflasyonun en büyük sebebinin nüfusun yüzde 20'lik kesiminden geldiği ve yüzde 80'lik kısmın ise yüksek enflasyonun altında ezilmeye devam ettiğini satırlarına alan Ekovitrin, büyümenin ihracat ve üretimin sırtına alınacaksa, üretime gereken her türlü desteğin verilmesini rakamlarla açıkladı.

KALKINMANIN TEMELİ FİNANSTA

Kamu bankalarından başka diğer bankaların da tüketim yerine üretimi desteklemek için seferber olması gerektiğini kaleme alan Ekovitrin, BDDK’ya bağlı bankaların asli görevlerine dönmesinin kalkınmanın temeli olduğunun altını çizdi.

Halkbank'ın çalışmaları ile Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı THY'nin hedeflerini de konularla aktaran Ekovitrin, Halkbank'ın üretimde gösterdiği fedekârlığı, THY'nin de 813 uçaklık dev filoluk hedefinin başarılı girişimler olduğuna dikkat çekti.

YÖN BULMAYI KOLAYLAŞTIRAN YAZARLAR

Ekovitrin Ekim sayısında Editör yazısında Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata, "İyimserlik ile Endişe Arasında", Tuba Saraçoğlu'nin "Birleşmiş Millet Haftası'nda New York'ta Türkiye Rüzgârı", Dr. Salim Çam’ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kritik Diplomatik Görüşmeleri ve Turquality Açısından Önemi", Bilal Koçak'ın "Ticaret Ahlâkı", Nihat Bingöl'ün "Davranışsal İktisat Perspektifinden Restoran Tüketicileri", Av. Ahmet Burak Yalçın'ın "El Atmanın Önlenmesi Davası: Müdahalenin Men'i", Tümay Mercan'ın "Sanayi ve İş Dünyası İçin Su Tasarrufu" ve Sedat Yılmaz'ın "Büyüme Ülkede Refah Toplumu Oluşturabiliyor mu?" başlıklı yazıları gündeme projektör oldu.

Dünyayı ve Türkiye'yi daha iyi anlamak için Ekovitrin'i takip edin!