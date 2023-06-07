Salihli Belediye Meclisi, haziran ayı toplantısını, Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi. Belediye Meclisi toplantıda 7 gündem maddesini görüşüp karara bağladı. Başkan Kayda toplantının açılışında yaptığı konuşmada Manisa’daki 17 ilçe arasında belediyeden EYT ile emekli olanların kıdem tazminatlarını tek seferde ödemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Kayda, “14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri ile 28 Mayıs’ta yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin, ülkemize ve Salihli’mize hayırlı olmasını diliyorum. Salihli Belediyesi olarak, Manisa’da 17 ilçe arasında belediyemizden EYT çerçevesinde emekli olan mesai arkadaşlarımıza tek seferde kıdem tazminatlarını ödedik. Güle güle harcasınlar” dedi.

Haziran ayı meclis toplantısında, Yılmaz Mahallesi 319 ada 10 ve 11 nolu parsellerde bulunan sondaj lokasyonundan boru hattı çekilmesi için Sanko Enerji San. ve Tic. A.Ş.’ye irtifak hakkı tesisi ile ilgili İmar, Plan-Bütçe, Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarından gelen raporlar okunurken, konuyla ilgili Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya protokol yapma yetkisi görüşüldü. Gündem maddesi, AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin kabul, CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin ret, 1 meclis üyesinin çekimser oyu kullanması ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Mülkiyeti belediyeye ait Yenipazar Mahallesi 109 ada 2 parselde bulunan taşınmaz üzerine sondaj kuyusu açılması için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı MASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığına 5 yıllığına tahsisi ile Barış Mahallesinde bulunan ve imar planında park alanı olarak görülen belediyeye ait bin 500 metrekare arazinin halı saha yapılması için Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 5 yıllığına tahsis talepleri oy birliği ile kabul edildi.

Hacıköseli Mahallesinde 118 ada 35-36-46-48-49-50-51-55 ve 56 nolu parseller üzerine özel bir şirket tarafından Güneş Enerji Santrali yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde değerlendirilmesi hususunda yetki devri yapılması talebi oy birliği ile kabul edildi.

Salihli Belediyesi tarafından 2023 yılında uygulanan Belediye Gelirleri tarifelerinin yeniden değerlendirilmesi talebi ise Bütçe Komisyonuna havale edildi.