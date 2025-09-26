Sakarya Büyükşehir Belediyesi masa tenisi sporcuları, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 3. Lig B grubu 1. Etap müsabakalarına önemli bir başarıya daha imza attı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü masa tenisi sporcuları, 19 ve 21 Eylül tarihlerinde Muğla’da düzenlenen Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 3. Lig B grubu 1. Etap müsabakalarına katıldı.

Erkek ve kadın takımlarının ayrı ayrı mücadele ettiği müsabakalarda, erkek takımı 7 maçtan 6 maçı kazanarak ligde 2. sırada yer aldı. Müsabakalarda kadın takımı ise 7 maçtan 4 maçı kazanarak ligde 6. sırada yer aldı.

“Başarılarının devamını diliyoruz”

Sporcularını kutlayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, “Muğla’da düzenlenen Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 3. Lig B grubu 1. Etap müsabakalarında gösterdikleri performansla ligde üst sıralarda yerlerini alan Erkek ve Kadın takımlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri yer aldı.