İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşları internet üzerinden yapılan oto yedek parçası alışverişlerinde dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yerlikaya, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak şu bilgileri verdi:

“İnternet üzerinden ‘oto yedek parçası’ satışına dikkat. Tekirdağ merkezli 10 ilde dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 29 şüpheliyi yakaladık. 25’i tutuklandı, 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.”

500’den Fazla Vatandaş, 250 Milyon Lira Zarar

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin internet üzerinden oto yedek parçası satışı vaadiyle 500’den fazla vatandaşı yaklaşık 250 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

10 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar; Tekirdağ, İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Samsun, Manisa, Konya, Mersin ve Denizli illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında vatandaşların özellikle sosyal medya ve e-ticaret platformları üzerinden yapılan şüpheli satışlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, şüpheli durumların güvenlik birimlerine bildirilmesi çağrısında bulundu.