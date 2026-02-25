Dün ons altındaki gerilemeye paralel değer kaybeden gram altın, günü 7.276 TL civarında tamamlamıştı. Bugün ise hem küresel piyasadaki hareketler hem de jeopolitik gelişmeler altına yön veriyor.

Analistler, özellikle ABD’nin ticaret ve mali politikalarındaki belirsizlik ile İran kaynaklı jeopolitik gelişmelerin altına talebi artırabileceğini ifade ediyor. Çin’de Ay Yeni Yılı tatilinin sona ermesi de piyasaya hareketlilik getirdi ve altın fiyatlarına destek sağladı.

Yurt içinde bugün veri akışının sakin olduğunu belirten uzmanlar, yurt dışında ABD’de haftalık mortgage başvuruları, Almanya’da büyüme ve Avro Bölgesi’nde enflasyon verilerinin izleneceğini aktarıyor.

Altın yatırımcıları, küresel belirsizlikler ve güvenli liman arayışının fiyatları yukarı çekmeye devam edebileceğini değerlendiriyor.