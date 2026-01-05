‘Bir otomobilden fazlası için’ yola çıkan Togg, 2025 yılında 39 bin 20 adet T10X ve T10F’i kullanıcılarla buluşturarak, toplam kullanıcı sayısını 88 binin üzerine taşıdı. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye’nin küresel mobilite markası olmak ve mobilite ekosistemini Avrupa’da da büyütmek üzere 2025 yılında birçok önemli kilometre taşına ulaştıklarını belirterek, “Akıllı otomobillerimiz, dijital deneyim platformumuz Trumore, temiz enerji çözümlerimiz Trugo ve Siro, yarından sonranın teknolojileri üzerinde çalışan şirketimiz Trutek ile hem ülkemizde hem Avrupa’da mobiliteyi yeniden tanımlıyoruz. Bir derinleşme ve olgunlaşma yılı olarak gördüğümüz 2026 yılında da geleceğin teknolojilerini geliştirmeye ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

2025 yılının bir değerlendirmesini yapan Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye’de başarısını kanıtlayan Togg’un 2025 yılında Almanya ile Avrupa yolculuğunun başladığını hatırlatarak, şunları söyledi:

“7 yıl boyunca planlarımız doğrultusunda ilerleyerek, tarihimizde ilk defa, fikri mülkiyet haklarının tamamı ülkemize ait akıllı bir otomobil üretmeyi başardık. Doğuştan elektrikli ilk akıllı otomobilimiz T10X’in ardından ikinci modelimiz T10F’i de kullanıcılarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Ne mutlu ki T10X ve T10F modellerimiz Euro NCAP’in güvenlik testlerinden en yüksek derece olan 5 yıldızı aldı. Bu derecelendirmeyle T10X ve T10F, Avrupa’nın en güvenli üç otomobilinden ikisi oldu. Hem T10X hem T10F modelimizi ülkemizin yanı sıra Almanya’da da kullanıcılarla buluşturduk. Türkiye’nin yükselen elektrikli araç ekosistemiyle birlikte Avrupa pazarının da en çok tercih edilen markalarından biri olmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 2025 yılı için kontrollü bir planla ilerlediğimiz Almanya’da kasım ve aralık aylarında 240 satış sözleşmesi yapıp, yıl sonu itibarıyla 144 aracımızı teslim ettik. Teslimatlarımız hala devam ediyor. Özellikle ‘Avrupalı bir üretici’ olarak görülmemiz, uzaktan güncellenebilme özelliğimizle sürekli yeni ve güncel olan yazılımımız, sade dijital deneyimimiz ve Euro NCAP’ten aldığımız 5 yıldız Alman kullanıcılar tarafından beğeniyle karşılanıyor. Trumore üzerinden yürüttüğümüz uçtan uca dijital satın alma süreci de beklentilerle örtüşen, şeffaf ve takip edilebilir bir deneyim sunuyor. Kullanıcılarımızın satış öncesi test sürüşü randevuları, satış, ödeme, finansman, satış sonrası işlemler gibi süreçleri takip edebildikleri Trumore uygulamamızı indirenlerin sayısı ise Almanya’da şu ana kadar 50 bin kişiyi aştı.”

“İki modelimiz T10X ve T10F’le elektrikli araç pazarı lideriyiz”

Togg’un elektrikli araç pazarındaki liderliğine de dikkat çeken Tosyalı, şöyle devam etti:

“T10X, 2025 yılında da hem markamızın hep pazarın lokomotif modellerinden biri olmayı sürdürdü. Eylül ayı itibarıyla pazara sunduğumuz T10F’e de ilgi büyük. T10X’in pazardaki istikrarı ile T10F’in oluşturduğu yeni ilgi birbirini tamamladı. Bu da bize, ürün gamımızı genişletirken doğru zamanda, doğru adımlarla ilerlediğimizi gösteriyor. 2025 yılında daha fazla performans sunan çift motorlu dört tekerlekten çekişli 4More serimizi de kullanıcıların beğenisine sunduk. T10X 4More Obsidiyen özel serisi, obsidiyen taşının siyah tonundan ilham alan detaylarıyla öne çıktı. 2026 yılında da hem T10X hem T10F için yeni renk seçeneklerimiz olacak. Ayrıca önümüzdeki yıllarda farklı sınıflarda yeni modellerle kullanıcılarımıza sunacağımız Togg seçeneklerini artırmaya odaklanıyoruz. Bizim için asıl değerli olan, otomobillerimizin kullanıcılarla uzun vadeli bir güven ilişkisi kurarak büyümesi.”

“İyileştirme çalışmalarıyla kaliteyi daha da yukarı taşıyoruz”

Tosyalı, T10X’te hayata geçirilen sürekli iyileştirmelerin kullanıcıya yansıyan kalite seviyesini belirgin biçimde yükselttiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“T10X modelimizde yürüttüğümüz sürekli iyileştirme çalışmaları sonucunda, kullanıcı kaynaklı kalite geri bildirimlerinde bir önceki yıla kıyasla önemli bir iyileşme sağladık. Sürekli olarak ölçtüğümüz kullanıcı memnuniyet anketlerinde kalite algısına ilişkin göstergelerde %34’lük bir iyileşme kaydettik. İkinci akıllı cihazımız T10F’i ise, T10X’in ilk devreye alındığı döneme kıyasla kalite göstergeleri açısından daha iyi bir başlangıç seviyesinde devreye aldık. Bu da ürün geliştirme, üretim ve kalite yönetim süreçlerimizde elde ettiğimiz öğrenimlerin somut bir sonucu.”

“Trugo 5 milyon başarılı şarj gerçekleştirdi”

Türkiye’de 81 ilin tamamında ultra hızlı şarj cihazlarıyla tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz ve konforlu bir hizmet sunan Trugo’nun da pazar lideri olduğunu belirten Fuat Tosyalı, şöyle konuştu:

“Trugo, lisanslı şarj ağı operatörü olarak 2023 yılı nisan ayından bu yana 5 milyon başarılı şarj işlemine ulaştı. 81 ilde iş birlikleriyle birlikte 2200’ün üzerinde istasyon ve 4000’in üzerinde soketle tüm elektrikli araçlara hizmet veriyor ve ultra hızlı şarj cihazlarında yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji kullanıyor. Kesintisiz enerji, yaygın şarj ağımız ve yüksek hızlı şarj çözümlerimizle Türkiye’nin elektrik dönüşümüne de güç katmayı sürdürüyoruz.”

“Temsilci bayiliklerle de kullanıcılarımızın yanındayız”

Togg’un daha fazla kullanıcıyla temas etmek için deneyim ve servis noktaları ağını yeni iş birlikleriyle büyüttüğünü de vurgulayan Tosyalı, şunları söyledi:

“Togg, bugün 14’ü sabit 8’i mobil olmak üzere toplam 22 deneyim merkezi; 41’si fiziksel 35’i mobil olmak üzere 76 servis noktasıyla 81 ilimizdeki Togg kullanıcılarına hizmet sunuyor. Önceliğimiz, kullanıcılarımıza her temas noktasında en iyi deneyimi sunmak. Aralık ayıyla birlikte pilot uygulama olarak Antalya, Bursa, Gaziantep, Trabzon ve Tekirdağ’da yeni temsilci bayilik ve servis noktalarımız devreye girdi. Kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduklarında hızla ulaşabilecekleri güvenilir bir çözüm noktasının yakınlarında olduğunu bilmeleri bizim için çok değerli. Bu yeni yapılanmayla Togg ekosistemimizi daha da güçlendirerek, tüm bölgelerde kullanıcılarımıza daha etkin bir şekilde ulaşmayı hedefliyoruz. 2026 yılına ilişkin genişleme planlarımızı da tamamen kullanıcı geri bildirimleri, saha verileri ve ekosistemin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturuyoruz.”

“Kullanıcı güveni, kalite ve sürdürülebilirlik odağında büyüyeceğiz”

Togg’un 2026 yılında dengeli ve sürdürülebilir bir yaklaşımla büyüyeceğini ifade eden Fuat Tosyalı, şöyle dedi:

“Türkiye pazarında T10X ve T10F satışlarımızı ve pazar payımızı istikrarlı biçimde büyütme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ürün tarafında yeni renk, versiyon ve model çalışmalarımızla kullanıcı tercihlerini genişleten çalışmalarımız devam edecek. Temsilci bayilik anlaşmalarıyla satış ve satış sonrası hizmet ağımızı genişletmeyi planlıyoruz. Almanya’da ise pazardaki ikinci takvim yılımızda ivme kazanmayı amaçlıyoruz. Özetle; 2026’yı bir derinleşme, olgunlaşma ve büyüme yılı olarak görüyoruz. Ürünlerimizi yazılım ve dijital hizmetlerle sürekli geliştirmeye, Avrupa’da kontrollü ama kararlı bir şekilde büyümeye devam edeceğiz. Önceliğimiz her zaman kullanıcı güveni, kalite ve sürdürülebilirlik olacak.”