Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Şimşek, Ocak ayında enflasyonun piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesine rağmen, Şubat ayında 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde gerileme yaşandığını ifade etti.

Bakan Şimşek’in verdiği bilgilere göre, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla reel sektörde 0,9 puan, piyasa katılımcılarında ise 0,1 puan düştü. Hanehalkı beklentilerine ilişkin ölçümlerde ise daha kapsayıcı bir anket uygulamasına geçildi.

Eski veri setine göre Ocak ayında yüzde 52,1 seviyesinde olan 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin yüzde 48,8’e gerilediğini belirten Şimşek, Şubat ayında ise bu oranın yatay seyrettiğini kaydetti.

Şimşek açıklamasında, “Geçici unsurların fiyatlama davranışlarına yansımasını sınırlayacak politikalarımızı sürdürürken arz yönlü adımlarla dezenflasyon sürecini desteklemeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ekonomi yönetiminin, fiyat istikrarını kalıcı şekilde tesis etmeye yönelik politikaları kararlılıkla uygulamayı sürdüreceği vurgulandı.