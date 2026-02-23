Yılın büyük bölümünde karla kaplı kalan bölgede özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliği zor şartlar altında sürdürülüyor. İlkbaharın gecikmesi ve zaman zaman nisan–mayıs aylarında etkili olan kar yağışları, meraların yeşerme sürecini uzatıyor. Bu durum, hayvanların otlaklarda geçirdiği süreyi kısaltırken, üreticilerin yem maliyetlerini artırıyor.

Köy sakinlerinden Ertuğrul Yoldaşçı, geçmiş yıllara kıyasla mevsimlerin değiştiğine dikkat çekerek, “Önceden nisan ayında yaylaya çıkardık. Şimdi mayıs ayını buluyor. Hayvanları ahırda daha uzun süre tutmak zorunda kalıyoruz. Bu da masrafı artırıyor” dedi.

Besiciler, merada kalma süresinin azalmasının hem süt hem de et verimini düşürdüğünü belirtiyor. Doğal beslenme imkanının sınırlanması, küçük aile işletmelerini ekonomik açıdan daha kırılgan hale getiriyor. Bölge halkı, yem desteği ve kırsal kalkınma projelerinin artırılmasını talep ediyor.