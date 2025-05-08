“Artık çıplak gözle ayırt etmek mümkün değil”

Gram altın, bilezik ve çeyrek altın gibi sık tercih edilen ürünlerde sahteciliğin ciddi boyutlara ulaştığını dile getiren Kitiş, “Piyasada dolaşan sahte ürünlerin dış görünüşleri neredeyse gerçeğiyle birebir. Gramaj eksiklikleri ve sahte materyallerle üretilen bu altınlar yatırımcıyı zarara uğratıyor. Bu noktada vatandaşların dikkatli olması şart” dedi.

Güvenli alışveriş için üç kritik kriter

Tüketicilere güvenli alışveriş için bazı önemli tavsiyelerde bulunan Ahmet Cumhur Kitiş, “Altın alışverişi yapılacak kuyumcunun Ticaret Bakanlığı onaylı olması ve meslek odalarına kayıtlı bulunması büyük önem taşıyor. Bunun yanı sıra alınan ürünlerin darphane baskılı, sertifikalı ve faturalı olması güvence sağlar. Demaş A.Ş. olarak tüm ürünlerimizi sertifikalı ve yasal belgeli şekilde müşterilerimize sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sahte altın organize dolandırıcılıktır”

Sektördeki güven ortamının korunması adına denetimlerin artırılması gerektiğini vurgulayan Kitiş, sahte altın üretimi ve satışının basit bir dolandırıcılık değil, organize suç kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kitiş, “Bu tür sahtekârlıklara karşı cezai yaptırımların daha caydırıcı şekilde uygulanması gerekiyor. Sektörün itibarı ve tüketici güvenliği açısından bu konu hayati önem taşıyor” şeklinde konuştu.

Sahte altına karşı bilinçlenmenin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Ahmet Cumhur Kitiş, vatandaşların sadece güvenilir ve belgeli satış noktalarından altın almaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı.