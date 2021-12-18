Türkiye Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, ”Veteriner hekimlerin yaşamları tehlikede” uyarısını yaptı.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu yaptığı açıklamada, Denizli’nin Kale İlçesi Uluçam mahallesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın her yıl uygulamaya koyduğu programlı aşılama çalışmaları sırasında Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde Veteriner Hekim olarak görev yapan İbrahim Kerekli’nin sözlü ve fiili saldırıya uğradığını hatırlatarak, "18 Kasım 2021 tarihinde Denizli’nin Kale İlçesi’nin Uluçam mahallesine giden meslektaşımız aşılama çalışmasını bitirdikten sonra hayvan sahibine, yasal olarak aşı ücreti ödemesi gerektiğini ifade edince sözlü ve fiili saldırıya maruz kalarak darp edilmiş, bu da yetmemiş saldıran kişi, evden aldığı pompalı tüfekle havaya ateş açarak küfürlü sözlere ve tehditlere devam etmiştir.

Gün geçmiyor ki, böylesi saldırılar yaşanmasın. Bugüne kadar yüzlerce benzeri olaylar yaşanmıştır. 5510 sayılı kanuna göre tehlikeli ve riskli sağlık meslek grubunda bulunan Veteriner Hekimlerin 2008 yılına kadar verilen ancak 2008 de kaldırılan Yıpranma Payını( Fiili hizmet zammı) hak eden öncelikli meslek grubunda olmaları gerektiği yaşanan bu olay ile bir kez daha görülmüştür.

Göreve giderken kaza geçiren, görev sırasında hayatını kaybeden, gerek şiddete maruz kalarak gerekse zoonotik hastalıklara yakalanarak ciddi sağlık problemleri yaşayan Veteriner Hekimler bu yasal haklarının tekrar verilmesini sabırsızlıkla bekliyorlar" ifadesini kullandı.

Eroğlu, ülkedeki 40 bin veteriner hekimin temsilcisi Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, bu saldırıların son bulması ve başka daha büyük acıların yaşanmaması için bir kez daha taleplerinin gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yapılarak sağlık hizmetleri sınıfında olan veteriner hekimlerin sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınması, sağlık meslek grubuna yapılan iyileştirmelerden faydalanmaları olduğunu kaydederek, "Meslektaşımız İbrahim Kerekli’ye geçmiş olsun diyor, yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve biran önce adaletin tecelli etmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.