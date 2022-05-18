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TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Ve Spor Bayramı dolasıyla bir mesaj yayımladı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Ve Spor Bayramı dolasıyla bir mesaj yayımladı.

Sağlık 18.05.2022, 08:56
TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Ve Spor Bayramı dolasıyla bir mesaj yayımladı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Ve Spor Bayramı dolasıyla bir mesaj yayımladı.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Ve Spor Bayramı dolasıyla yayımladığı mesajında, "Tarihini bilen, özüne sahip çıkan ve bunu yeni kuşaklara aktarmayı başaran milletler tarihin sonuna kadar var olmayı başaracak olan milletlerdir.

Bundan tam 103 yıl önce, Türk milletini esaret altına almaya çalışanlara karşı bağımsızlık yürüyüşü, Gazi Mustafa Kemal ve 23 dava arkadaşıyla Samsun’dan atılan ilk adımla başlamış, çırpınan Karadeniz’in serin sularında yüzen özgürlük vapuru, milletimizin kalp atışlarını Samsun’da karaya çıkarmıştır" ifadesini kullandı.

Eroğlu şöyle devam etti:

"19 Mayıs 1919 tarihinde Gazi Mustafa kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basmasıyla oluşan milli mücadele ruhu, yakılan bağımsızlık meşalesi kısa sürede tüm yurda yayılarak, bir milletin direniş destanına dönüşmüştür.

19 Mayıs, zedelenen, aşağılanan milli onurun dirilişi, 19 Mayıs Türk Milletinin doğruluşu, 19 Mayıs 1919 Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı tarihtir.

Bu gerçeği göremeyerek ülkeyi içeriden çürütmeye çalışanlar hak ettikleri akıbete uğramaktan kurtulamamışlardır.

Bir milletin geleceğinin, umutla yarınlara bakabilmesinin dinamik gücü ve aktörü gençliğidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gençliğe özel önem vermiştir. O’nun “Gençler! Cesaretimizi destekleyen ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz eğitim ve anlayış ile insanlık yüksek karakterinin, vatan sevgisinin, düşünce hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız. Ey yükselen nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz.” Sözleri her şeyi anlatıyor. Atatürk’ün bu tarihi, Türk Gençliğine armağan etmesi de bu bakımdan büyük anlam taşımaktadır.

19 Mayıs 1919’un 103. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm milli mücadele kahramanlarını ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum"

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